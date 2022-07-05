İklim Değişikliği: 'Kum Pili' Yeşil Enerjinin Büyük Sorununu Çözebilir

Geliştiriciler, bunun yeşil enerji için önemli bir sorun olan yıl boyunca tedarik sorununu çözebileceğini söylüyor.

Düşük dereceli kum kullanılarak, cihaz güneş veya rüzgardan elde edilen ucuz elektrikten elde edilen ısı ile doldurulur.

Kum, ısıyı yaklaşık 500C'de depolar, bu da daha sonra enerjinin daha pahalı olduğu kış aylarında evleri ısıtabilir.

Finlandiya gazının çoğunu Rusya'dan alıyor, bu nedenle Ukrayna'daki savaş yeşil enerji konusunu keskin bir odak haline getirdi.

AB'deki en uzun Rusya sınırına sahip ve Moskova, Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararının ardından gaz ve elektrik tedarikini durdurdu .

Ufukta özellikle uzun ve soğuk Fin kışı varken, ısı ve ışık kaynakları konusundaki endişeler hem politikacıları hem de vatandaşları meşgul ediyor.

Ancak batı Finlandiya'daki küçük bir elektrik santralinin bir köşesinde, bu endişelerin bir kısmını hafifletme potansiyeline sahip yeni bir teknoloji parçası duruyor.

Bu cihazdaki kilit unsur? Donuk gri bir silo içinde yüksek yığılmış yaklaşık 100 ton inşaat kumu.

Bu kaba ve hazır tahıllar, en çok ihtiyaç duyulduğu zaman için güç depolamanın basit, uygun maliyetli bir yolunu temsil edebilir.

İklim değişikliği nedeniyle ve şimdi hızla artan fosil yakıt fiyatları sayesinde, yeni yenilenebilir enerji üretimine yönelik bir yatırım dalgası var.

Ancak yeni güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ulusal şebekelere hızla eklenebilirken, bu ekstra kaynaklar aynı zamanda büyük zorluklar da getiriyor.

En zor soru kesinti ile ilgilidir - güneş parlamadığında ve rüzgar esmediğinde ışıkları nasıl açık tutarsınız?

Elektrik şebekesine daha fazla yenilenebilir enerji eklemek, çok fazla veya çok az güç şebekenin çökmesine neden olabileceğinden, şebekeyi dengelemek için diğer enerji kaynaklarını artırmanız gerektiği anlamına gelir.

Bu sorunlara en açık cevap, şebeke daha yeşil hale geldikçe enerji taleplerini depolayabilen ve dengeleyebilen büyük ölçekli pillerdir.

Şu anda pillerin çoğu lityumdan üretiliyor ve büyük, fiziksel ayak izi nedeniyle pahalı ve yalnızca sınırlı miktarda aşırı güçle başa çıkabiliyor.

Ancak Kankaanpää kasabasında, genç Finli mühendislerden oluşan bir ekip, depolama sorununu düşük maliyetli ve düşük etkili bir şekilde çözebileceğine inandıkları kumdan yapılmış bir pilin ilk ticari kurulumunu tamamladı.

Ürünü geliştiren Polar Night Energy'nin iki kurucusundan biri olan Markku Ylönen, "Mevcut yeşil elektrikte bu kadar yüksek bir dalgalanma olduğunda, onu gerçekten hızlı bir şekilde depoya alabilmek istiyoruz" dedi .

Cihaz, bölgenin bölgesel ısıtma sistemini çalıştıran Vatajankoski elektrik santraline kuruldu.

Düşük maliyetli elektrik, dirençli ısıtma ile kumu 500C'ye kadar ısıtır (elektrikli yangınların çalışmasını sağlayan aynı işlem).

Bu, bir ısı eşanjörü vasıtasıyla kumda dolaşan sıcak hava üretir.

Kum, ısıyı depolamak için çok etkili bir ortamdır ve zamanla çok az kaybeder. Geliştiriciler, cihazlarının kumu birkaç ay boyunca 500C'de tutabileceğini söylüyor.

Bu nedenle, enerji fiyatları daha yüksek olduğunda, pil, daha sonra evlerin, ofislerin ve hatta yerel yüzme havuzunun etrafına pompalanan bölgesel ısıtma sistemi için suyu ısıtan sıcak havayı boşaltır.