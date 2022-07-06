İklim Değişikliği: 'Kum Bataryası' Yeşil Enerjinin Büyük Sorununu Çözebilir

Finlandiyalı araştırmacılar, aylarca yeşil enerji depolayabilen dünyanın ilk tam çalışan "kum bataryasını" kurdular. Geliştiriciler, bunun yeşil enerji için önemli bir sorun olan yıl boyunca arz sorununu çözebileceğini söylüyor. Düşük dereceler kullanılarak ve cihaz, güneş veya rüzgardan ucuz elektrikten yapılan ısı ile şarj edilir. Kum, ısıyı yaklaşık 500 ° C'de depolar, bu da enerjinin daha pahalı olduğu kışın evleri ısıtabilir.

Finlandiya gazının çoğunu Rusya'dan alıyor, bu nedenle Ukrayna'daki savaş yeşil güç konusunu keskin bir odağa çekti. AB' deki en uzun Rusya sınırına sahip ülke ve Finlandiya' nın NATO'ya katılma kararının ardından Moskova gaz ve elektrik arzını durdurdu. Isı ve ışık kaynakları konusundaki endişeler, özellikle ufuktaki uzun, soğuk Finlandiya kışı ile politikacıları ve vatandaşları endişelendiriyor.

Ancak batı Finlandiya'daki küçük bir enerji santralinin bir köşesinde, bu endişelerin bir kısmını hafifletme potansiyeline sahip yeni bir teknoloji parçası duruyor. Bu cihazdaki kilit unsur mu? Donuk gri bir silonun içine yığılmış yaklaşık 100 ton inşaat kumu. Bu kaba ve hazır tahıllar, en çok ihtiyaç duyulan zamanlar için güç depolamanın basit ve uygun maliyetli bir yolunu temsil edebilir.

İklim değişikliği nedeniyle ve şimdi fosil yakıtların hızla yükselen fiyatı sayesinde, yeni yenilenebilir enerji üretimine yatırımlarda bir artış var.

Ancak yeni güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ulusal şebekelere hızlı bir şekilde eklenebilirken, bu ekstra kaynaklar da büyük zorluklar sunuyor.

En zor soru aralıklı olmakla ilgilidir - güneş parlamadığında ve rüzgar esmediğinde ışıkları nasıl açık tutuyorsunuz?

Elektrik şebekesine daha fazla yenilenebilir enerji eklenmesi, şebekeyi dengelemek için diğer enerji kaynaklarını da artırmanız gerektiği anlamına gelir, çünkü çok fazla veya çok az güç çökmesine neden olabilir.

Bu sorunlara en belirgin cevap, şebeke daha yeşil hale geldikçe enerji taleplerini depolayabilen ve dengeleyebilen büyük ölçekli pillerdir.