İklim Değişikliği: Bunun Gerçekleştiğini ve İnsanların Neden Olduğunu Nasıl Bilebiliriz?

Bilim adamları ve politikacılar, iklim değişikliği nedeniyle gezegensel bir krizle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Fakat küresel ısınmanın kanıtı nedir ve bunun insanlardan kaynaklandığını nasıl bilebiliriz?

Dünyanın ısındığını nereden bileceğiz?

Gezegenimiz Sanayi Devriminin başlangıcından beri hızla ısınıyor. Dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklık 1850'den bu yana yaklaşık 1.1 ° C yükselmiştir. Dahası, son kırk yılın her biri, 19. yüzyılın ortalarından bu yana, ondan öncekilerden daha sıcaktı. Bu sonuçlar, dünyanın farklı bölgelerinde toplanan milyonlarca ölçümün analizlerinden elde edilmektedir. Sıcaklık okumaları karadaki hava istasyonları, gemiler ve uydular tarafından toplanır. Çok sayıda bağımsız bilim adamı ekibi aynı sonuca ulaştı - endüstriyel çağın başlangıcına denk gelen sıcaklıklarda bir artış.

Bilim adamları sıcaklık dalgalanmalarını zaman içinde daha da geriye doğru yeniden yapılandırabilirler.

Ağaç halkaları, buz çekirdekleri, göl çökeltileri ve mercanların hepsi geçmiş iklimin bir imzasını kaydeder.

Bu, mevcut ısınma aşamasına çok ihtiyaç duyulan bağlamı sağlar. Aslında, bilim adamları Dünya'nın yaklaşık 125.000 yıldır bu kadar sıcak olmadığını tahmin ediyorlar.

İnsanların küresel ısınmadan sorumlu olduğunu nereden biliyoruz?

Güneşin ısısını hapseden sera gazları, sıcaklık artışı ile insan faaliyetleri arasındaki önemli bağlantıdır. En önemlisi, atmosferdeki bolluğu nedeniyle karbondioksittir (CO2).

Ayrıca Güneş enerjisini hapseden CO2 olduğunu da söyleyebiliriz. Uydular, CO2'NİN yayılan enerjiyi emdiği dalga boylarında tam olarak uzaya kaçan Dünya'dan daha az ısı gösterir.

Fosil yakıtların yakılması ve ağaçların kesilmesi bu sera gazının salınmasına neden olur. Her iki faaliyet de 19. yüzyıldan sonra patladı, bu nedenle atmosferik CO2'NİN aynı dönemde artması şaşırtıcı değil. Bu ekstra CO2'NİN nereden geldiğini kesin olarak gösterebilmemizin bir yolu var. Fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen karbonun kendine özgü bir kimyasal imzası vardır.

Atmosferik kimya, ağaç halkaları ve buzul kayıt değiştirir. İncelendiğinde, karbonun - özellikle fosil kaynaklardan - 1850'den bu yana önemli ölçüde arttığını gösteriyorlar.

Analiz, 800.000 yıl boyunca atmosferik co2'nin milyonda 300 parçanın (ppm) üzerine çıkmadığını gösteriyor. Ancak Sanayi Devrimi'nden bu yana CO2 konsantrasyonu şu anki 420 ppm seviyesine yükseldi.