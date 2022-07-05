İklim Değişikliği, Avrupa'nın Alp Buzullarını Tehdit Ediyor

Avrupa'nın Alpleri'ndeki buzullar, iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen sıcaklıklar, uzun süredir hareketsiz, neredeyse fosilleşmiş buz tabakalarını yeniden uyandırdıkça daha istikrarsız ve tehlikeli hale geliyor.

İtalya, yaz başındaki sıcak hava dalgasında pişiyor ve Pazar günü , aralığın en yüksek zirvesi olan Marmolada'da bir buzul çöktüğünde, İtalyan Dolomit Dağları trajedisinde en az yedi kişi öldü.

14 kişi daha kayıp ve yetkililer, buzul yol açtığında 3 bin 300 metrelik dağda kaç kişinin olduğunun net olmadığı konusunda uyardı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi Pazartesi günü çöküşü iklim değişikliğine bağladı.

Draghi, Dolomitler'deki kurtarma operasyonunun genel merkezine yaptığı ziyarette, buzulun çöküşünün "kuşkusuz çevre ve iklim durumunun bozulmasıyla bağlantılı olduğunu" söyledi.

Buzulun zirvesinin kırılmasına ve yokuş aşağı gök gürültüsüne neden olan şey - uzmanlar tarafından yaklaşık 300 km / s (186 mil / saat) olarak tahmin edilen bir hızda, yürüyüşçülere büyük buz, kar ve kaya parçaları göndererek - hemen bilinmiyordu.

Ancak trajedi, geçtiğimiz on yıllarda hızla eriyen ve hacminin büyük bir kısmı kaybolan buzulun zirvesinde 10 santigrat derece (50 Fahrenhayt derece) rekor bir sıcaklık kaydedildikten bir gün sonra meydana geldi.

'Buzullar için mükemmel fırtına'

Milan-Bicocca Üniversitesi'nde çevre bilimcisi ve buzulbilimci olan Giovanni Baccolo, İtalya'da kışın karın azlığına ve yaza vahşice sıcak bir başlangıca dikkat çekerek, "Bu yaz 2022, buzullar için mükemmel bir fırtına olma riskini taşıyor" dedi.

Reuters'e verdiği demeçte, "Kimse Marmolada gibi bir buzulun böyle tepki vermesini bekleyemezdi" dedi.

“Bu bir tür iklim fosili, Marmolada gibi buzullar 'sakin' kabul ediliyor, sadece geri çekilmeleri bekleniyor.”

Baccolo, yaz sıcağından kaçmak için dağlara çıkan cesur yürüyüşçülerin, "şimdiye kadar okunan buzuldan gelen işaretleri okumak artık yeterli olmayabileceğinden" nereye gittiklerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Cambridge Üniversitesi'nde buzulbilim profesörü Poul Christoffersen, Marmolada gibi yüksek, dik rakımlardaki buzulların "sabit kalması için" sıfır santigrat derecenin altındaki sıcaklıklara güvendiğini söyledi.

“Ancak iklim değişikliği, su yeniden donarsa buzu ısıtan ısıyı serbest bırakan veya daha da kötüsü, buzulun aşağıdaki kayadan kaldırılması ve ani kararsız bir çöküşün ortaya çıkmasına neden olan daha fazla eriyen su anlamına geliyor” dedi.

İtalya gibi güney Avrupa ülkelerini içeren Akdeniz havzası, Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından diğer sonuçların yanı sıra sıcak hava dalgaları ve su kıtlığına maruz kalabilecek bir “iklim değişikliği sıcak noktası” olarak tanımlandı.