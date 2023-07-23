İkizler burcu ve yükselen ikizler 23 Temmuz 2023 tarihinde diğer günlere göre daha fazla ayak işi yapabilir ve bu durum onları yorabilir. Burç sahipleri yeni günde zihinsel ve fiziksel olarak hareket etmeleri sebebiyle de diğer insanlar ile daha sık bir şekilde iletişim kuracaktır. Yeni gün sonunda ihtiyaçları, arzuları ve değerleriyle daha yakın bir şekilde temas etmek için iyi olacaktır. Fakat ilişkiler bazen onlar için zorlayıcı bir hal alabilir. Onlar meseleler ve eski ilişkiler hakkında düşünüyor konuşuyor ya da analiz ediyor. Bir grup İkizler burçları ise kendilerini geçmişte sıkışmış hissedebilir ve bundan kurtulmanın nasıl mümkün olduğunu bilmeyebilir. Onlar şu anda kimi sevdikleri ne istedikleri ve neye değer verdikleri ile ilgili çok şey öğrenebilir fakat büyük ve önemli kararlar vermek için onların biraz daha beklemeleri gökyüzü tarafından ikizler burçları ve yükselen ikizler burçlarına tavsiye edilmektedir. Onlar çalışmalarından ve ilişkilerinden ne istediklerini ya da neye ihtiyaç duyduklarını tekrardan tanımlamaktadır. Burç sahipleri kendileri için kişisel bir ilgi alanı ya da daha uygun bir çalışma alanını bu süreçte tanımlayabilecektir. Rutinler o zamana kadar ikizler burçlarını bunaltıcı gelebilir ve görevler onları ağırlık hissi verebilir. Yeni günde ikizler burçları için hataların düzeltilmesi gerekli olmaktadır.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 23 Temmuz 2023 tarihinde maddi zenginlikler ve para konularında bazı önemli gelişmeler yaşayacaktır. Bu durum önümüzdeki haftalarda burç sahiplerinin hayatında daha fazla önem kazanabilir ve onlar çeşitli aktiviteler duyusal zevk ve rahatlık gibi konularla ilgilenebilir. Bunun yanı sıra değerlerini ve ihtiyaçlarını iyi bir şekilde anlamak için yengeç burçlarına geçmişi gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir. Burç sahipleri özellikle rahatlık sorunları mülk mali durum ve sosyal ilişkiler hakkındaki konulara farklı bir şekilde bakmaktadır. Bu süreçte her şey sindirene kadar hayatlarını değiştirecek ve önemli olan kararlar vermekten kaçınmak muhtemelen onlar için daha iyidir. Burç sahipleri finansal bilgi toplamayı, yalın yaşamayı ve tekrardan büyük planlar oluşturmaya bu dönemde öğrenmektedir.