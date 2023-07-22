İkizler ve yükselen ikizler 22 Temmuz 2023 tarihinde gün içerisinde paylaşacakları ve öğrenecekleri çok şeyin olduğunu düşünebilir. Onlar için muhabbetler ve sohbetler gün içerisinde güzel bir şekilde akacaktır. Samimiyete, hislere, duygulara, ev konularına ya da aileye karşı farklı yaklaşımlarda yeni günde ikizler burçları için gündemde yer alacaktır. Onlar şüphe duymanın kendilerini yoldan çıkarabileceğinin ve fazla düşünmenin işleri karmaşıklaştırabileceğinin farkında olarak hareket etmelidir. Yine yeni günde mülkiyet ve para meseleleri hakkında sorularda aldatıcı bir hal alabilir ve bu sorunlar dikkatli bir biçimde ele alınmayı gerektirecek noktada kendilerini gösterebilir. Eğer ikizler burçları son zamanlarda kendilerine değer verilmediğini hissediyorsa hayal kırıklıkları gibi durumlar da onlar için ortaya çıkacaktır. Burç sahiplerini zorlamış olabilecek bir problem korkularına ve bazı endişelerine ışık tutma eğiliminde de yer almaktadır. Finansal ve ilişkiler hakkındaki konular şu anda burç sahipleri için yoğun olabilir. Fakat bu durum ileriye dönük bir plan yapmanın ya da kendilerine problemlerden kurtarmanın zamanını göstermektedir. Onlar küskünlük ve kıskançlık duygularını da göz ardı etmemeli ve bu duygulara dikkatli bir şekilde bakmalıdır. Çünkü bu şekilde onlar ihtiyaçlarını ve arzularını görebilir ve bu durum onların yeni bir yola ya da yeni bir ilgi alanına doğru yönlendirebilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 22 Temmuz 2023 tarihinde zor bir durum ya da zor bir insan ile uğraşma durumunda kalabilir. Bu durum onların içlerinde bir çatışma yaşanmasına sebep olabilir ve insanlar burç sahiplerine meydan okuyabilir. Eğer burç sahiplerini engelleyen bir konu varsa onlar bu durumdan kurtulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu noktada yengeç burçlarının yakın arkadaşları da onlara yardımcı olabilir ve konuya ılımlı bir şekilde yaklaşabilir.