İkizler burcu ve yükselen ikizler 12 Temmuz 2023 tarihinde gün içerisinde diğer zamanlara göre daha fazla bağlantı ve iletişim kuracaktır. Çoğunlukla hareket halinde olacak olan ikizler burçları kendilerini ifade etmekten çekinmeyecek ve konuşkan davranacaktır. Onlar interaktif ve ilgili bir insan olmaları sebebiyle diğer insanlar ile iletişim kurdukları sırada zorluk çekmemektedir. Burç sahipleri yeni günde bu özellikleri ile ön plana çıkacak ve herhangi bir zorluk yaşamayacaktır. İkizler burçları ve yükselen ikizler gün içerisinde diğer insanlara karşı kendilerine akıcı bir şekilde ifade etmeleri sayesinde istedikleri insanlara ulaşmaya da meyilli davranacaktır. Gün enerjileri burç sahiplerine ilerledikleri konularda güçlü bir his verebilir ve onlar yapıcı davranabilir. İkizler burçları ve yükselen ikizler için neye ve hangi olaya değer verdiklerini görmekte kolay olacaktır. Bu durum onların eşyaları ve paraya olan yaklaşımlarını da değiştirebilir ve ikizler burçları yeni bir bakış açısı edinebilir. İkizler burçları yetenekleri doğal şeyleri ve paraları ile ilgili olarak hedeflerine ulaşmak adına daha fazla çalışacak ve daha iyi bir yönetim gücü hissedecektir. Bunun yanı sıra duygusal esenlik ve zihinsel sağlık için güçlü bir zaman yakalayacak olan ikizler burçları ailelerinin desteğini de alacaktır. Enerji tutku ve sevgi ile çalışmak için kendilerini motive hissedecek olan burç sahipleri yetenekli insanlardır.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 12 Temmuz 2023 tarihinde güvenlik konfor ve finans konuları ile ilgili haberler araştırmalar ve fikirler alabilir. Hareketli bir gün yaşayacak olan burç sahipleri yeni işler ile ilgilenecek ve para kazanmak isteyecektir. Onun için yaratıcı fikirler üretecek olan burç sahipleri fikirlerini muhatapları ile paylaşabilir. Diğer taraftan maddi kazanç elde etmek için hobiler edinmek yeteneklerini geliştirmek ve kendilerini belirli bir alanda geliştirmek için harika bir zaman yengeç burçlarını beklemektedir. Yengeç burçları bir süredir bekleyen işleri artan iyimserlikle halletmek için mükemmel bir durumda yer almaktadır.