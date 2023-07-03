İkizler burcu ve yükselen ikizler burçları 3 Temmuz 2023 tarihinde güçlü duygularının gün içerisinde ortaya çıktığını hissedecektir. Bu durum onların desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkaracak ve burç sahipleri bir aydınlanma yaşayabilecektir. Gün içerisinde paylaşılan kaynaklar ilişkideki güç dengesi bir partnerin geliri ya da borçlar gibi durumlar gün ışığına çıkabilir. Onlar bu sayede neyi görmezden geldiklerinde fark edebilir ve gözden kaçırdıklarını görmek adına kendilerini zorlayabilir. Özellikle ilişki hayatlarında bir dönüm noktası da yaşamaları mümkün olan burç sahipleri diğer taraftan maliyetler ile de ilgilenecektir. Paylaşılan para ya da küçük bir maliyet kriz gibi bir durum ikizler burçlarının gündeminde yer alabilir. Diğer taraftan ikizler burçları ve yükselen ikizler için iç duygu dünyaları ve kişisel yaşamları da gün içerisinde bir odak noktasıdır.

Burç sahiplerinin gün içerisinde kriz yaratan ya da çıkaran konulara karşı dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir. Gün enerjileri burç sahiplerini bu konuda uyarmakta ve onlara dikkatli bir şekilde adım atmalarını önermektedir. İkizler burçları ve yükselen ikizler ortaklı işlerinde de daha ciddi bir bakış açısıyla yaklaşabilir ve yeni adımlar atabilir. Burç sahipleri için endişe duydukları konuların gündeme gelmesi de söz konusu olacaktır. Burç sahipleri aileleri ile ilgili olan konularda yorucu zamanlar geçirebilir ve yakın çevrelerinden destek isteyebilir. Ailesi ile problem yaşayan ikizler burçları büyük senin ikizler çareye yakın arkadaşlarında arayacak ve onlarla derin bir sohbete girecektir. Fakat aileleri ile ilgili olan konularda burç sahipleri duygusal yönden bağlayıcı olan koşulların oluşmasından kaçınmalı ve buna dikkat etmelidir. Değişken bir burç olan ikizler burçları duygularını kontrol etmekte zorlansa da ailelerinin onlar için en iyi şeyi istediklerini bilerek hareket etmelidir.