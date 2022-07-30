İkizler Burcu Aylık Burç Yorumu Ağustos 2022

İkizler burçları için 12 Ağustos 2022 tarihine kadar Uranüs gezegeni 12. evde ve kuzey ay düğümünde ileri hareketinde olacak. Bu durum ile ilgili olarak enerji hakkında bir problem yaşamayacak olan ikizler burcu her şeyi göze alacak kadar performansı yüksek ve güçlü hissedecek. Diğer taraftan özel hayatlarında ve sonraki hamlelerinde planlarını gizli tutmak isteyecek olan ikizler burçları çevrelerine dürüst davranma konusunda ise bazı sorunlar ile karşılaşabilir. Hedeflerine yönelik çalışmalar yapacak olan ikizler burçları ay boyunca araştırma içgüleri yüksek bir şekilde bu amaçlarında ilerleyecek. Çalışkan ve araştırmacı özelliği ile tanınan burç sahipleri rakip tanımayacak fakat bu özelliklerini gizlemek konusunda da iyi bir performans sergileyecek.

Özel hayatlarında ise ikizler burçları bir süredir kendilerine ilgi duyan birinin duygularının açığa çıkmasına şahitlik edebilir ve bu durum karşısına şaşkınlıklarını gizlemeyebilir. Ay boyunca ikizler burçları için her ortam heyecan verici ve enerjisi yüksek olacaktır. Burç sahipleri günlük ilişkilerden sakınmalı ve hiçbir konuyu kafalarına takmadan hedeflerine yönelik ilerlemelidir. Dolunay ile birlikte Venüs gezegeninden destek alan ikizler burcu duygusal enerjilerinde de yoğunlaşma hissedebilir. Diğer taraftan ilgi duyulan kişilerin karşılarına çıkması kafa karışıklığı yaşanmasına sebebiyet verecektir.

Girilen ortamda karşı cinsin ilgisini üzerine çekecek olan ikizler burçları uzun zamandır kendilerinden hoşlanan birilerini dinleyebilir ve duydukları karşısında şaşırabilir. Yine bu dönem içerisinde sosyal hayatlarında bozulan dostlukları tekrardan düzeltme imkanı bulacak olan burç sahipleri ayın son günlerine doğru çözülme devresine giriş yapacaktır.

Burç sahiplerinin enerjisi odaklanacakları konu ile birlikte çalışıyor ve başlangıç yapma konusunda onlara cesaret veriyor. Ay boyunca yüksek enerjili olacak olan burç sahipleri mutlu bir duygusal hayat yaşayabilir ve bu durumu çevrelerine yansıtabilir. Duygularına ve aşk konusunda ilişkilere hakim olmak isteyecek olan ikizler burçları ilişkilerini kişisel hırsları ile besleyebilir. Tartışma kabul etmeyen tavırları ve güzel konuşmaları ile bazı insanlar tarafından eleştiri toplarken onlar ise kendilerini mutlu hissedebilir. 27 Ağustos tarihinde ikizler burçları ayın son günlerine doğru zihinlerinin çok aktif olduğunu hissedecektir. Pek çok konuyu aynı anda düşünen ikizler burçları yanıltıcı durumlara düşmeyecek ve çözüm bulmak isteyecek. Yuva ve aile hakkında güzel haberler de söz konusu olabilir ve burç sahipleri sorunlardan kaçabilir.

İkizler Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir? İkizler Burcu Erkeği Karakteri

Hareketli, araştırmacı ve değişken yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ikizler burcu erkeği sosyal hayatına da oldukça önem verir. Çevresindeki insanları kısa sürede etkisi altına almayı başaran burç sahipleri kültürel bilgileri ile de dikkat çeker. Öğrenme istekleri ve sonsuz araştırma güçleri onların enerjilerini ve zekalarını her zaman canlı tutmaktadır. Çevrelerine karşı yardımsever ve oldukça duyarlı olan ikizler burcu erkekleri sempatik ve eğlencelidir.

Seyahat etmeyi çok sevdikleri bilinen ikizler burcu erkeği birlikte olduğu insana da güzel anlar yaşatır.

İkizler Burcu Erkeği Fiziksel Özellikleri Nasıldır?

Çekici olarak tanımlanabilen ikizler burcu erkekleri düzgün bir fiziğe sahiptir ve uzun boyludur. Bu erkekler biçimli bir bedene sahiptir ve uzun kol, bacakları ile dikkat çeker. Genellikle koyu kumral saçlara sahip olan erkekler kahverengi gözlü olur. Keskin bakışı olan bu erkekler gözlem yetenekleriyle bilinir ve uzakları bile çok iyi görür.