İkizler Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar Neptün'ün balık burcunda ileri hareketinde olması sebebiyle enerjilerini boş limitlere yönelttiklerini görebilir ve bunun farkındalığını yaşayabilir. Yaşadıkları bu farkındalık sonucunda ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar iş hayatlarında bazı değişiklikler yapabilecektir. Onlar için Aralık ayının ilk günlerinde tavsiye edilen durum hedeflerine dikkatli bir şekilde çeki düzen vermeleri olacaktır. Kariyer hayatlarında yaptıkları işleri uzun vadeli hale getiren burç sahipleri ihmal ettikleri konulara yönelebilir ve bu durumda eksikleri kapatmak isteyebilir. Diğer taraftan kariyer hayatlarında net olmaları ikizler burçlarının iyi niyetlerinin suistimal olmasına da engel olacaktır.

İkizler burçlarının yönetici gezegenleri olan Merkür'ün Oğlak burcuna geçiş yapması ile ortak gelirlerden fayda görmek ya da aileden destek almak gibi konular burç sahiplerinin gündeminde yer alabilir. İkizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar parasal kazancı emek vererek elde edecektir. Kendilerini disiplin edebilecek olan burç sahipleri ciddi konuları gündemlerine alabilir ve sorularına da yanıt bulabilir. Venüs'ün desteği ile ikizler burçlarının ve yükselen ikizlerin iş hayatları daha verimli bir hale gelecektir.

Burç sahiplerinin 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Dolunay ile ne istediklerini de belirlemeleri olanaklı olacaktır. Bunun yanı sıra burç sahipleri davranışlarının krizlere ve yanlış anlaşılmalara ne şekilde etki ettiğini görebilir ve bunun için sorun arayabilir. Fiziksel ve zihinsel anlamda daha geniş bir bakış açısı kazanmaları gereken ilişkileri yüzeysel kararlar vererek değiştirebilmektedir. Bununla birlikte Mars'ın İkizler burcunda geri hareketinde olması ile burç sahipleri çözümün zaten kendilerinde olduğunu hatırlayacaktır. Yapamayacaklarını düşündükleri konulara dikkat etmeleri gereken burç sahipleri erteledikleri projeler konusunda destekler ile karşılaşabilir. Yine özgüvenlerini iyileştirme ve sosyal çevrelerinden adımlar alabilme gibi durumlar gündemde yer alacaktır.

Güneşin 22 aralık tarihinde Oğlak burcuna geçiş yapması ile ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar aldıkları destekler ile kiminle yola devam edeceklerini görebilir ve bunun için bazı planlar yapabilir ilgili sonuçlarla sosyal projeleri ve planları ile gelecektir. Bu şekilde burç sahipleri daha sosyal ve daha görünür bir hale gelebilir ve fırsatlar, arkadaşlıklar ve özgüven konusunda yaralarına da iyileşme fırsatı bulabilecek olan burç sahipleri bu noktada harcadıkları emekleri ve çabaları fark edip başkalarına yol gösterdikleri konularda da ödüller ile karşılaşabilir.

Güneş'in 22 aralık tarihinde oğlak burcunun geçiş yapması ile burç sahipleri kendilerine sunulan imkanları ve sahip olduklarını mercek altına alacak ve psikolojik anlamda daha faydalı konulara zaman harcayarak hafifleyecektir. Burç sahipleri gerçekleri görmeye başlayabilir ve finansal işlemlerde cesaretlerinin arttığını gözlemleyebilir. İkizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar korkularını mantıklı riskler alarak aşacaktır.

29 Aralık tarihi itibarıyla Merkür'ün geri hareketinin olması onların mali konularda dikkatli adımlar atmaları gerektiğini göstermektedir. İkizler burçlarının ve yükselen burcu ikizler olanların gelir gider dengelerini kontrol etmeleri ve yedek plan yapmaları onlar için tavsiye edilen durumlar arasında yer almaktadır.