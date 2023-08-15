Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik kriz dönemi bankacılık sektöründe düşük faizli cazip kredi tekliflerine erişebilmeyi günden güne zorlaştırıyor. Otomotiv sektöründe durma noktasına gelen satışlar sıfır araç alabilmeyi imkansız hale getirirken ikinci el araç alabilmek dahi hayal oluyor.

Araç fiyatlarında yaşanan fahiş artışa yönelik bakanlık tarafından uygulanan sistematik yaptırımlar piyasalarda satışı yapılan araçlarda bir nebze olsun düşüş yaşanmasını sağladı. Uzmanların araç alımı için en uygun dönem olarak ifade ettiği Ağustos ayında bankaların sunduğu cazip kredi teklifleri yeniden gündeme geldi.

GARANTİ BBVA 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Garanti BBVA taşıt kredisi teklifi ile 100.000 TL'ye kadar olan kredi tutarını 48 ay vade ile aylık taksitlerle ödenebilir hale getirdi. Sıfır kilometre araç alımında geçerli olan bu kampanya dönemi Garanti BBVA farkı ile “0 Kilometre Dijital Taşıt Kredisi” adı altında paylaşıldı. Garanti BBVA resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan taşıt kredisi detaylarında yer alan taksit bilgileri ve geri ödeme tutarı aşağıdaki listeden incelenebilir:

Kredi tutarı: 100.000 TL

Kredi taksit sayısı: 48 ay

Kredi taksit tutarı: 6.705,04 TL

Kredi faiz oranı: %4,89

Kredi toplam geri ödeme tutarı: 321.841,87 TL

GARANTİ BBVA 100 BİN TL TAŞIT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Garanti BBVA üzerinden talep edilecek kredi sıfır araç alımında aracın nihai fatura değeri üzerinden ikinci el araçlarda ise aracın kasko değeri üzerinden değerlendirilir. 400 bin TL ve altındaki tüm araçlar için vade süresi azami 48 ay olarak belirlenmiştir. İkinci el araç alımında kredi vadeleri aracın yaşı toplamı ile en fazla 144 ay olacak şekilde kredilendirilebilir. Banka koşullara göre kefil talebinde bulunabilir. 18 yaşını dolduran TC vatandaşı her Garanti BBVA kullanıcısı başvuru formu üzerinden taşıt kredisi başvurusunda bulunabilir.