Haziran ayı ile birlikte ikinci el araba sektöründe bazı artışlar meydana geldi. Genel olarak bakıldığı takdirde en çok tercih edilen otomobiller belli oldu. Temiz genelinde ikinci el araç pazarında Geçtiğimiz aylarda en çok tercih edilen modeller arasında Volkswagen ve Renault gibi başarılar araçlar gelirken Fiat ise onları takip etti. Model olarak pek çok araç karşımıza çıkarken özellikle hafif ticari modeller çok fazla tercih edildi, İşte sizlere en çok tercih edilen modeller;

İkinci el araba piyasası içerisinde özellikle 3 aydır durgun bir hareketlilik görünürken son zamanlarda hareketlilik oldukça artış gösterdi. Mevcut döviz ve diğer maliyetler ile birlikte araba fiyatları üzerinde büyük bir artış görüldü. Bunun üzerine pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu olan 2 el araba listesi açıklandı ve Haziran ayında en çok tercih edilen araçlar belli oldu. Elde edilen incelemeye göre verilen incelendiği takdirde ülkemizde ikinci el otomobil alanında binek ve hafif ticari araçları oldukça tercih edildi. Yapılan araştırmalara göre 188.764 adet ilan kaldırılarak satılmış olarak kabul edildi. Mevcut Nisan ayı ile birlikte ortalama olarak 1.4 azalış meydana gelmişti ancak Haziran ayının gelmesiyle birlikte %67 oranında artış sağlanırken aynı zamanda 3 yıllık ortalama baz alındı ve toplam olarak %29 oranında artış görüldü. Gittiğimiz ay online satışları içerisinde binek araç oranı %82 iken hafif yani araç ise olarak oranlandı.

En Çok Satılan Markalar

İkinci El oto pazarı özellikle Haziran ayında büyük oranlı satış ile karşı karşıya kaldı. Sıkça tercih edilen binek ve hafif ticari araç markası olarak öncelikle Volkswagen rekor kırdı. Toplam olarak 27.540 satış gerçekleşti. Ardından ise Renault 23.464 adet satış ile başarısına devam etti. Fiyat ise 20.613 adet araç ile arkalarından geldi. Elde edilen bilgileri sıralaması doğrultusunda 18.881 adet Ford ve 9.795 adet Opel satıldı. Bu durum devamında ise 9126 Mercedes ve 8.530 adet Peugeot araç satıldı.

En az satılanlar ise 7267 adet Renault Clio, 6233 adet Fiat egea, 5.378 adet Ford Focus 4123 adet Polo ve 3350 adet Renault Fluence araçları satıldı. Yapılan araştırma grubu içerisinde ortlama olarak 10 model sıklıkla karşımıza çıktı. Böylece minik ağaçlar içerisinde satış oranı %34'ün üzerine çıktı

Fiat Doblo Büyük Başarı Gösterdi

Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde ikinci el hafif ticari araç pazarında ise yine 34.138 adetlik büyük bir satış meydana geldi. Hafif ticari araçlar içerisinde Fiat Doblo 4905 adet satıldı. Ardından ise Ford Transit ve turneo Corner 4295 satışla takip etti. Son olarak Fiat Fiorino 3921 adet satış ile 3 sırada yerini aldı. Yine bu kategori dahilinde de 10 adet araç markası baz alındı ve %74 oranında artış gözle görüldü.

Ülkemiz Pazar satışı içerisinde Mayısta ortalama olarak toplam 22 günlük bir satıştan bahsetmek mümkün hale geldi. En hızlı satılan marka ise 19 gün ile Peugeot markası kabul edildi. Yine aynı şekilde en yavaşlatılan araç markası ise 29 günlük satış hızıyla Mercedes BMW olarak karşımıza çıktı. Elde edilen haber bildirimlerine göre yapay zekanın ile birlikte birinin birleşmesinden oluştuğu kaydedilen indiaaca'nın bilgilerine göre ülkemiz genelinde araç pazarı taranmış olup 450 binden fazla 2 el araç bilgisi sabitlenmiştir. Haziran ayı içerisinde ise mevcut satışlarının henüz ne olacağına dair bir bilgi paylaşılmamış durumda.