İkimizin Sırrı İzleyicilerine Büyük Sürpriz! Oyuncu Kadrosuna Yeni İsim Katıldı

Kısa bir süre içerisinde ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmak için hazırlıklarını sürdüren İkimizin Sırrı isimli proje, bir dram yapımı olarak ekranlarda yer bulacak. İkimizin Sırrı isimli dizinin başrollerinde Aras Aydın ile Leyla Feray rol alırken başrol oyuncularının yanı sıra pek çok ünlü isim de bulunuyor.

Bir anne ile kızının hikayesini anlatan dizi, seyirci kitlesi ile buluşurken projede rol alan çocuk oyuncular da dikkatleri üzerine çekecek. Ahsen Türkyılmaz, “Hayal” karakterine Hayat verirken Leyla Feray da Neva isimli karakteri canlandıracak. Ekranlara geldiği tarihte bir sürpriz ile izleyicileri karşılayacak olan İkimizin Sırrı isimli proje hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almakta.

Yaşanan bir trafik kazasında Hayal ile Neva'nın yolu Aras Aydın'ın hayat verdiği Alp ile kesişecek ve olaylar bu şekilde şekillenecek. Karanlık adımlar anneyle kızın mutlu dünyasını ele geçirirken Alp karakteri de onların yardımına yetişecek. Birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı İkimizin Sırrı isimli projenin Ağustos ayında seyirci karşısına çıkması beklenirken dizi hakkında yeni gelişmeleri de sizler için yazdık.

Bir süredir tanıtımları yayınlanan projenin Marriage Contract isimli yapımdan uyarlandığı biliniyordu. Sosyal medyada da büyük ilgi ile karşılanan projenin ilk bölümünü ne zaman ekranlara geleceği henüz bilinmezken, projenin ATV ekranlarında Ağustos ayında seyirci karşısına çıkacak olması tahmin edilmekte.

Dizide seyirci karşısına çıkacak olan bir sürpriz de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Mucize Doktor dizisinde Adin Külçe isimli çocuk oyuncu ilgileri üzerine toplamıştı ve minik isim bu kez İkimizin Sırrı isimli dizide boy gösterecek. Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinde canlandırmış olduğu performansları ile dikkatleri üzerine çeken minik oyuncu Adin Külçe adına ailesi tarafından bir sosyal medya hesabı açıldığı bilgisine ulaşıldı. Şimdiden 23 binden fazla takipçisi bulunan minik oyuncu kariyer hayatında emin adımlarla ilerliyor.