İkimizin Sırrı Dizisine Büyük Transfer

İkimizin Sırrı dizisi Kore yapımı olan Marriage Contract isimli projenin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Dizide arka arkaya başarılı oyuncu transferleri yaşanırken proje hakkında son gelişmeler de dikkat çekici nitelikte oldu. Başrolleri Bestemsu Özdemir, Aras Aydın ve Leyla Feray’ın paylaşacağı İkimizin Sırrı isimli dizinin oyuncu kadrosuna Berrin Arısoy ardından yeni bir isim daha katıldı.

ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak olan İkimizin Sırrı isimli dizinin çekimlerinin devam ettiği hakkında bilgiler öğrenildi. Oyuncu kadrosuna da yeni eklemeler devam ederken dizinin iddialı bir şekilde yayın hayata başlayacağı öğrenildi. Senaryosu ödüllü yazar Özen Yula tarafından kaleme alınan İkimizin Sırrı dizisine son olarak ünlü oyuncu Berrin Arısoy katılmıştı. Arısoy, Akıncı’da hayat verdiği Meryem karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve performansı ile beğeni toplamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. İkimizin Sırrı projesine başarılı oyuncu Tarık Uğur Özenbaş’ın katıldığını ifade eden Altuntaş, oyuncu hakkında bilgiler verdi. 3 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da Doğan Özenbaş’ın Craft Oyunculuk Atölyesi’nde kamera önü dersi aldığı bilgisine ulaşıldı. İlk olarak 2014 senesinde yayınlanan Adı Mutluluk isimli dizi ile kariyerine ilk adım atan Özenbaş daha sonra Kaçak Gelinler isimli projede Arda karakterine hayat vermişti. Son olarak Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve başroller Tuvana Türkay ile Murat Ünalmış tarafından canlandırılan Deli Gönül isimli dizide rol alan oyuncu artık İkimizin Sırrı kadrosunda.

Yönetmenliğin Cem Akyoldaş tarafından üstlenildiği dizide 7 yaşında bir kızı olan yalnız ve yoksul bir kadının annesi hasta olan zengin bir işadamı ile yapmış olduğu anlaşmalı evliliğin hikayesi anlatılacak. İkimizin Sırrı ismi ile ekranlara gelecek olan dizinin yayın tarihi henüz belli olmazken orijinal adı Marriage Contract olan projenin Kore'de 2016 senesinde çekildiği öğrenildi.