Türk vatandaşı olup yurt dışında çalışan pek çok kişi bulunuyor. Bu kişiler, yurt dışı hizmet borçlanması yaparak Türkiye’den de emekli maaşı alabiliyor. Emekli maaşı, borçlanılan süreye bağlı olarak belirleniyor. Aynı zamanda ödenen primler de bu noktada etkili oluyor. Böylece emekli maaşı almak için gerekli koşullar yerine getiriliyor.

Yurt dışında çalışanların Türkiye’de emeklilik için ne yapması gerektiği merak ediliyor. Farklı seçenekleri değerlendiren kişiler, Türkiye’de emeklilik hakkı elde edebiliyor. Yurt dışında çalışanlar, ilgili ülkeden gerekli belgeleri alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmelidir. Bu sayede Türkiye’de emeklilik için gereken aşamalar, kolayca tamamlanabilir.

YURT DIŞI BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Yurt dışında çalışanların, borçlanma yoluyla Türkiye’den de emekli olma şansı bulunuyor. Türkiye’ye kesin dönüş yapan kişiler, çalıştıkları süre kadar borçlanma yapabilir. Burada ödenmesi gereken tutar, toplam prim sayısına göre belirlenir.

Borçlanma için gerekli tutarda ödeme yapan emekliler hem Türkiye’den hem de çalıştıkları ülkeden emekli maaşı alabilir. Yurt dışında çalışıp borçlanma yapmak isteyen vatandaşların en az 5400 gün ödeme yapması gerekiyor. 58 yaşından büyük ve gerekli prim ödeme şartlarını sağlayanlar emekli olabilir.

İKİ ÜLKEDEN EMEKLİ MAAŞI ALINIR MI?

Hem Türkiye’den hem de farklı bir ülkeden emekli maaşı almanın önünde bir engel bulunmuyor. Bunun için yurt dışında çalışma süresini tamamlayanların Türkiye’den de borçlanma yoluyla emekli olması gerekiyor. Borçlanma tutarının ne kadar olacağı, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru sonucunda belirleniyor.

Yurt dışında çalışanların emeklilik hakkından yararlanması için borçlanma ile belirlenen tutarı ödemesi gerekiyor. Bu sayede Türkiye’den de emeklilik hakkı elde ediliyor. Emeklilik için başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılıyor. Kuruma, yurt dışındaki çalışma durumu ile ilgili belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Böylece emeklilik koşullarının nasıl uygulanacağı belirleniyor.