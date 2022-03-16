İki İngiliz-İranlı Uzun Hapis Cezalarının Ardından İran'ı Terk Etti

Gözaltına alınan iki İngiliz-İranlı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori uzun hapis cezalarının ardından İran'dan ayrıldı ve üçüncüsü Morad Tahbaz cezaevinden izinli olarak çıktı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Başbakan Boris Johnson, İran medyasının İngiliz hükümetinin Tahran'a İslam Devrimi öncesi 400 milyon sterlin (520 milyon dolar) borç ödediğini söylemesinin ardından Çarşamba günü gelişmeyi doğruladı.

"Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori'nin bugün İngiltere'ye döneceğini doğrulayabilirim ve Morad Tahbaz izinli olarak hapisten çıktı. Bugün daha sonra ailelerine kavuşacaklar." diye yazdı.

"Morad'ın İran'dan ayrılmasını güvence altına almak için çalışmaya devam edeceğiz." diye de ekledi.

Başbakan Boris Johnson şunları yazdı: "nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori'nin İran'daki haksız tutukluluğunun bugün sona erdiğini ve şimdi İngiltere'ye döneceklerini teyit etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

"Birleşik Krallık, serbest bırakılmalarını sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştı ve ailelerine ve sevdiklerine kavuşacakları için mutluyum."

Bu arada İngiliz İşçi Partisi milletvekili Tulip Siddiq, Zaghari-Ratcliffe'in bir uçağın içinden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "6 uzun yıl oldu – ve sonunda bu fotoğrafı paylaşabileceğime inanamıyorum. Nazanin şu anda İran'da 6 yıllık cehennemden uçarak havada. Kalbim Gabriella [kızı] ve Richard'a [kocası] gidiyor, çünkü onlara olan uzun yolculuğu her geçen dakika daha da yaklaşıyor."

Thomson Reuters Vakfı'nda proje yöneticisi olan Zaghari-Ratcliffe, Nisan 2016'da Tahran'daki bir havaalanında tutuklandı ve daha sonra İran mahkemesi tarafından bürokrasiyi devirmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Ailesi ve Thomson Reuters ve haber yan kuruluşu Reuters'den bağımsız olarak faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu olan vakıf suçlamayı reddediyor.

İşvereninin başkanı Antonio Zappulla, Vakıf'taki herkesin haberlere çok sevindiğini ve Zaghari-Ratcliffe'in hazır olduğunda orada karşılanacağını söyledi.

Yaptığı açıklamada "Dünyanın kargaşa içinde olduğu ve haberlerin sürekli olarak kasvetli olduğu bir dönemde, Nazanin'in özgürlüğü bir ışık ve umut ışığıdır." dedi. "Ailesiyle yeniden bir araya gelmesi yeterince erken olamaz ve hazır olduğunda Thomson Reuters Vakfı'nda bizimle olmasını bekleyemeyiz."

İran yargısına göre Ashoori, 2019'da İsrail'in Mossad'ı için casusluk yaptığı gerekçesiyle 10 yıl, "gayrimeşru servet elde etmek" suçundan da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'ın yargı sözcüsü Zabihollah Khodayian'ın Fars haber ajansı tarafından Çarşamba günü kaydedilen sözlerinde, Ashoori'nin "yaşı ve fiziksel durumu nedeniyle" şartlı olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian Tahran'da gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın 400 milyon dolarlık borcu birkaç gün önce İngiltere'den aldığını söyledi, ancak iki mahkumun serbest bırakılmasıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti.

"Bu meblağın serbest bırakılması ile casusluk ve güvenlik nedenleriyle İran'da tutuklanan ve yargılanan bu insanlar arasında bir bağlantı olmadığını açıkça duyuruyorum."

'Harika haber'

Uluslararası Af Örgütü İngiltere İcra Kurulu Başkanı Sacha Deshmukh, serbest bırakılmanın "fantastik haberini" memnuniyetle karşılayarak, her ikisinin de "uyduruk ulusal güvenlik suçlamalarıyla hapse atıldığını" söyledi.

Başbakan, "Hükümetin Nazanin ve Anoosheh'in serbest bırakılmasını, her ikisi de nazanin ve Anoosheh'inkine çok benzeyen bir çileden geçmekte olan birleşik krallık uyruklu Mehran Raoof ve Morad Tahbaz'ın serbest bırakılması yönündeki çağrılarını derhal yenileyerek takip etmesi gerekiyor." diye de ekledi.

Af Örgütü'ne göre, işçi hakları aktivisti Mehran Raoof Ekim 2020'de gözaltına alındı ve hücre hapsinde tutuluyordu.

İngiliz uyruğuna da sahip olan İran asıllı Amerikalı Morad Tahbaz, Ocak 2018'de diğer çevrecilerle birlikte tutuklanarak "Amerika ile komplo kurmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere, 1979 İslam Devrimi'nden sonra iptal edilen tank siparişiyle ilgili olarak İran'da çifte vatandaşların alıkonulmasının borçla bağlantılı olduğunu söylemekten bilinçli olarak kaçındı.

Truss, sorunların ayrı olduğunu söyledi ve geri ödemeyi geciktirmek için İran'a uygulanan yaptırımları suçladı.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada "IMS (Uluslararası Askeri Hizmetler) borcu İngiltere ve uluslararası yaptırımlar ve tüm yasal yükümlülüklere tam olarak uygun şekilde kapatılmıştır." diyen Bakan şöyle devam etti: "IMS'nin (Uluslararası Askeri Hizmetler) borcu İngiltere'ye ve uluslararası yaptırımlara ve tüm yasal yükümlülüklere tamamen uygun olarak kapatılmıştır."