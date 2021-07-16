İki Doz Sinovac Ardından Biontech Yapılır Mı?

Salgın sürecinde aşılama işlemleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanlığı önemli açıklamalarda bulundu. 50 yaş üstü olan vatandaşlar için 3. doz koronavirüs aşısı açıklaması sonrasında iki doz Sinovac olan vatandaşların üçüncü dozu Biontech mi yaptıracakları merak konusu oldu. İşte Biontech ve Sinovac aşılarının 3. dozları hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

Gündemde yer alan soru “İki doz Sinovac aşısı olanlar üçüncü dozu Biontech yaptırabilir mi?” hakkında araştırmalar yapıldı ve vatandaş konu hakkında bilgi sahibi olmak istedi. 3. doz koronavirüs aşısının gerekli olup olmadığı ve kimlere yapılacağı gündemde yer alan başlıklar arasında bulundu.

Son zamanlarda sağlık alanında en çok merak edilen konular arasında yer alan 3. doz koronavirüs aşısının kimlere ve ne zaman vurulacağı hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Merak edilen konu ile ilgili olarak Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2. doz Biontech olan vatandaşların 9 12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek olmadığını söyledi. 2 doz Biontech aşısı olan kişilerin 3. koronavirüs aşısına ihtiyaç duyup duymadıklarını ve ne zaman olacaklarının yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına göre belli olacağı söylenildi. Yalnızca Biontech aşısı bulunan ülkelerde iki doz uygulandığı da ifade edildi.

İki doz Sinovak aşısı olan vatandaşlarda ise görülen bağışıklık yanıtının 3 ile 6 ay içerisinde giderek azaldığının bilgileri paylaşıldı. Bunun yanı sıra Sinovac aşısının birkaç ay içerisinde tüm dünyaya hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantı karşısında etkisinin de sınırlı gözüktüğü söylenildi. Açıklanan bu sebepler dolayısıyla Sinovac aşısı olanların 2. dozdan 3 6 ay sonra 3. doz hatırlatma aşısı olmalarının hem delta varyantın yayılmasının önlenmesi hem de kendilerinin korunması açısından akılcı olacağı duyuruldu.