İki Başarılı İsmin Dizisi Dünya Ülkelerine Açıldı

ATV ekranlarında bir zamanlar fırtınalar estiren Maraşlı dizisi gündemde yer alan konulardan oldu. ATV ekranlarının en ünlü dizileri arasında yer alan Maraşlı dizisi ilk bölümlerde büyük bir çıkış yakalasa da ilerleyen bölümlerde ise reytingler düşüşe geçti.

Bu bakımdan dizi yapımcıları erken final kararına vardı. Büyük umutlarla başlayan dizinin akıbeti ise hiç de iç açıcı olmadı. Ancak Maraşlı isimli dizi hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Söz konusu Maraşlı dizisi yabancı ülkelerin birinde gösterime girmeye hazırlanıyor.

Maraşlı Dizisi İlk Defa Yayında Olacak

İki ünlü ismin rol aldığı Maraşlı dizisi ilk başladığı dönemlerde büyük bir hayran kitlesine hitap ediyordu. Macera ve heyecan dolu olayların yaşandığı dizi de ise ne yazık ki reytinglerde çöküş yaşandı. Yaşanan bu düşüşler sebebiyle ise dizi hakkında erken final kararı verildi. Dizi ilk sezonda erken final kararı yapan diziler kervanına katıldı.

ATV ekranlarına bir dönem damga vuran Maraşlı dizisi istenilen sonuç elde edilemeyince erken final yaptı. Ancak Maraşlı dizisi yabancı bir ülke de ilk bölümden itibaren yayınlanmaya başlayacak. Dizi ile ortaya çıkan bu haberler ise bakalım ülkede dizi izlenme oranları nasıl olacak sorularını gündeme getirdi.

Maraşlı Dizisi Güney Amerika da Gösterime Girecek

Dizi sever tüm kişiler kanallarda yayınlanan dizileri merak ve heyecan içerisinde takip ediyor. Uzun yıllar önce ATV ekranlarının en fenomen yapımları arasında yer alan Maraşlı dizisi de ilk dönemlerde heyecan ve beğeni ile izleniyordu. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanan ani reyting düşüşleri bu dizininde finale gitmesine neden oldu.

Maraşlı dizisi ilk sezonda ani final yapan diziler arasında yer aldı. Maraşlı dizisi ile ilgili olarak çok skandal bir iddia gündeme geldi. Söz konusu dizi ile ilgili Güney Amerika da gösterimde olacağı ifade ediliyor. Yakın bir zamanda dizinin ekranlarda olacağı bekleniyor.

Kariyer Yaptıran Dizi Güney Amerika’ya Gidiyor

Ünlü iki ismin bir arada olduğu Maraşlı dizisine Güney Amerika yolu göründü. Alina Boz ve Burak Denizin kariyerini yükselten Maraşlı dizisinde ne yazık ki reytinglerde istenilen başarı elde edilemedi. Ancak ikili bu dizi sayesinde kariyer basamaklarını hızla yükseltti. Ancak dizi çok kötü reytingler sebebiyle final yapma kararı aldı.

Final bölümü dahi reytinglerde çakılan dizi Güney Amerika da yayında olacak. Burak Deniz ve Alina Bozun kariyerinde dönüm noktası olan dizi erken final yaparak seyircileri de şaşırtmıştı. Yeni bir gelişmeye göre ise dizi yabancı ülkelerin birinde yeniden yayında olacak. Güney Amerika da yayınlanacak olan dizinin ise büyük bir yankı uyandıracağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Şok Şok Maraşlı Dizisi Dünyaya Açılıyor

Bir dönem ATV ekranların enleri arasında yer alan Maraşlı dizisi ile ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Maraşlı dizisinin dünyaya açıldığı ve bir ülkede ilk bölümden itibaren yayınlanmaya başlayacağı ifade edildi. Alina Boz ve Burak Deniz ikilisinin başrollerde yer aldığı dizi Güney Amerika da gösterime girecek.

Ancak net yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Alina Boz ve Burak Denizi kariyerde zirveye taşıyan Maraşlı dizisi Güney Amerika ülkesinde ekranlara gelecek. Dizi ile ilgili ortaya çıkan bu detay ise haber kaynakları tarafından da doğrulandı. Bir Türk dizisi Güney Amerika da yayında olacak.