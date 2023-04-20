Hükümet, belirtilen şartları sağlamaları halinde tek seferlik olmak üzere yardım parası ödeyecek. İhtiyaç sahiplerine yeniden sosyal yardım yapılacak! Şartları sağlayanlar alabilecek. Yapılacak olan destek uygun olan vatandaşların hesabına yatırılacak. İşte ayrıntılar…

Belirli şartları sağlamaları halinde tek seferlik olarak 15 bin lira tutarında yardım ödemesi yapılacak. Bu yardım destek şartlarını sağlayan her vatandaşa ödenecek. Şartları sağlamaları halinde ilgili kişilerin hesaplarına ödeme yapılacak. Ayrıntıları haberimizden takip edebilirsiniz…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olmak üzere karşılıksız olarak 15 bin lira ödeme yapacak. Ödemeden faydalanmak isteyen vatandaşların gerekli olan şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Devlet tarafından sunulan bu destekten faydalanmak isteyenlere fırsat sunuluyor.

Şartların Sağlanması Halinde Anında 15 Bin Lira Ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere sosyal amaçlı ödeme yapılacak. Dar gelirli olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderme adına ihtiyaç sahibi kişilere 2 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar destek ödemesi yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler e devlet üzerinde veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilir. Başvurusu kabul edilenlere PTT ya da Ziraat Bankası üzerinden gerekli ödemeler yapılacak. Fakat ödeme alabilmek için gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Başvuru Aranan Şartlar Nelerdir?

Tek seferlik olmak üzere verilecek olan sosyal destek amaçlı ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Kirada oturanlar, her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, afetzede vatandaşlar, evi hasarlı olanlar ve geliri asgari ücretin altında olan kişiler bu ödemelerden faydalanabilecek. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan vatandaşlar da başvurularını yapabilecek.