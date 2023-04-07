İhtiyaç Sahipleri GSS Prim Borçlarınız Devlet Tarafından Ödenebilir! Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan GSS Destek

Eğitimini tamamlamış olan gençlerin sağlık hizmeti almak hakkı anne ve babaları üzerinden sona eriyor. Bu durumda GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Ödeme gücü bulunmayan kişilerin ise primlerini devlet karşılıyor.

Genel Sağlık Sigortası, ülke genelinde sağlık güvencesini tek bir merkezden yürütüyor. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan veya sigortalı olanların bakmakla yükümlü oldukları kişilere Genel Sağlık Sigortası adı altında sağlık hizmeti sunuluyor. Prim ödeme yükümlülüğü ise eğitim durumuna göre değişiyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre anne babası sigortalı olsun ya da olmasın, anne babası esnaf olanların primlerini ödesin ya da ödemesin 18 yaş altında olan çocuklar SGK üzerinden sağlık hizmeti alabilir.

Sosyal Devlet

Sosyal devlet anlayışını ön plana çıkaran devlet 18 yaş altında bulunan ve eğitim hayatına devam eden her çocuğun sigorta primlerini devlet ödüyor. 18 yaşını geçen her vatandaş zorunlu olarak GSS kapsamına dâhil edilir.

Sigortalı olarak bir işte çalışmayanların durumu ise, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için sigorta primlerinin kendileri ödemesi gerekir. Bu noktada maddi durumu elverişli olmayan ve çalışmayan kişilerin imdadına devlet koşuyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Sağlıyor

Sosyal güvencesi olmayan, hane içinde kişi başına düşen gelirin, geçerli olan net asgari ücretin 1/3 ünden az olması durumunda Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenir. Düzenli olarak her ay kişi adına ödeme yapılır. Devlet tarafından sağlanan bu destekten faydalanabilmek için gelir testi başvurusu yapılması gerekir.

Prim ödeme derdinden kurtulmak için gelir testine girmek gerekir. Yapılacak başvuru ikamet edilen ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılır.