Merkez Bankası tarafından uygulanan politikalar, ihtiyaç kredisi sürecinin zorlaşmasına neden oldu. Ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredilerinin verilmesi sürecinde daha sıkı politikalar izlenmesini hedefliyor. Bankalar, kredi verirken daha seçici bir şekilde hareket ediyor. Bu nedenle istenen tutarda kredi almak, herkes için mümkün olmayabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ihtiyaç kredilerinde uygulanacak vade sürelerini belirler. İhtiyaç kredisinde 36 aya kadar vade olanağı sunuluyor. Ancak tutar arttıkça vade süresi kısalabilir. Kredi çekmek isteyenlerin kredi notunun yüksek ve gelir durumunun yeterli olması gerekiyor.

ING BANK VE AKBANK FAİZ ORANLARI

Bankalar 85 bin TL’yi 24 ay vade ile veriyor. ING Bank, yüzde 3,19 faiz oranı uyguluyor. Banka, aylık taksit tutarımı 5659,10 TL olarak açıkladı. Toplam ödeme miktarı ise 136.243,40 TL olarak ifade edildi.

Akbank direkt kredi kapsamında 85 bin TL veriyor. Faiz oranı banka tarafından %2,94 olarak açıklandı. Toplam ödeme tutarı ise 131.858,75 TL olarak belirtildi.

DENİZBANK VE GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

Denizbank ihtiyaç kredisi faiz oranının %3,91 olduğu belirtildi. Denizbank’tan da 24 ay vadeli olarak kredi kullanmak mümkün oluyor. Aylık taksit tutarı 6209,86 TL olarak belirtildi. Toplam ödeme tutarı 149.525,39 TL’dir.

Garanti BBVA, %5,50 faiz uyguluyor. Aylık taksit tutarı 7508,91 TL’dir. Toplam ödeme miktarı 180.702,59 TL olarak duyuruldu.

YAPI KREDİ, 3 AY ERTELEMELİ KREDİ VERİYOR

Yapı Kredi, 3 ay ertelemeli olacak şekilde kredi vereceğini duyurdu. Banka faiz oranını %5,75 olarak belirtti. Vade süresinin 24 ay olacağı duyuruldu. Kredinin aylık taksit miktarı 7722,71 TL olarak ifade edildi. Geri ödeme miktarı ise 185.833,79 TL olarak belirtildi.

Kredi almak isteyenler, internet şubesinden ya da mobil şube üzerinden başvuru yapabilir. Bankalar, kredi notunu ve gelir durumunu inceleyerek başvurulara onay verir.