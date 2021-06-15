İğneada’da Nereye Gidilir, İğneada'da Gezilecek Yerler Neresidir?

Marmara Bölgesi'nde bulunan Kırklareli şehrinin Demirköy ilçesine bağlı bir belde olan İğneada, turistler tarafından en çok tercih edilen bölgeler arasında yer almaktadır. İğneada’nın, içerisinde kıyı kumulları, tuzlu su gölleri ve bataklıklar bir arada tutan bir ekosistemler zinciri olduğu bilinmektedir. İğneada aynı zamanda kuşlar için de oldukça önemli olan su göç yolları üzerinde bulunmaktadır. İğneada konumu gereği göçmen kuşlar için yaşamsal bir konaklama alanını sağlamaktadır. Trakya bölgesinin Karadeniz sahil şeridi içerisinde bulunan İğneada, 22 kilometrelik bir sahile sahiptir. İğneada’nın merkeze uzaklığı ise sadece 100 kilometredir. İğneada hakkında detaylı bilgiler ve bölge üzerinde gezilmesi tavsiye edilen yerler haberimizin devamında yer almaktadır.

3000 kişilik nüfusu olduğu bilinen İğneada'nın İstanbul olan yakınlığı ile dikkatleri çektiği bilinmektedir. Denizleri, gölleri, ormanları ve kendine has olan kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktası olan bölgelerden bir tanesi oluşturan İğneada 2007 yılında Milli Park statüsüne dahil edilmiştir. Balık restorantları, sıcak kahvehaneleri ve patika yolları da gelen ziyaretçilerin hizmeti altında bulunmaktadır.

İğneada içerisinde gezilecek olan pek çok alan bulunurken bu bölgelerin her birinde de farklı özellikler vardır. Örneğin İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı gezilmesi gereken yerlerden yalnızca bir tanesidir ve Avrupa'nın en büyüğü niteliğindedir. Bölgede düzenlenmekte olan turlara katılarak Longoz Ormanı turu atılabilir ve bu güzelliğe şahit olunabilir. Bunun yanı sıra Kıyıköy turu yapılması da tavsiye edilmektedir. İğneada içerisinde gezi yapılması için her gün hizmet verilmekte olan şehirler arası otobüsler kullanılabilir ya da araçlar kiralanabilir. Bu şekilde İğneada turlarına katılmak mümkün olacaktır. Doğal güzelliklerin yanı sıra İğneada'da orman balı da meşhur bir lezzettir. Organik olan bu bal mutlaka tadılması gereken besinler arasında bulunur ve tarih öncesi dönemlerden bugüne kadar gelmiştir.