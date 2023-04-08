İftar sonrası müjde verildi! Bağ-Kur'luya erken emeklik geliyor! 9 bin gün prim şartı...

9 bin gün prim şartı... İftar sonrası müjde verildi! Bağ-Kur'luya erken emeklik geliyor! Milyonlarca Bağ-Kur'lunun emeklilik hayallerini ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile yaptığı görüşmede, Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu çalışma, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeriyor.

Emeklilik İçin Gerekli Prim Gün Sayısı Nedir?

Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı, SSK'luların gereken prim gün sayısından daha fazladır. Bağ-Kur'luların kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu durum, birçok Bağ-Kur'lu için emeklilik hayallerini gerçekleştirmeyi zorlaştırmaktadır.

Bağ-Kur'lular İçin Önemli Gelişme

Bağ-Kur'luların emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gereken prim gün sayısının düşürülmesi ile ilgili son dakika gelişmeleri Bağ-Kur'lular için oldukça önemlidir. Bu gelişmeler, Bağ-Kur'luların emeklilik hayallerine ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.

Çalışmalar Hangi Kriterler Üzerinde Yürütülecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamaya göre, emeklilik prim gün sayısının düşürülmesi için çalışmalar işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeriyor. Buna göre, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceği ifade ediliyor.

Bağ-Kur'lular İçin Ne Değişecek?

Eğer Bağ-Kur'lular için prim gün sayısı düşürülürse, Bağ-Kur'luların emeklilik hayalleri gerçekleşebilecektir.

Bağ-Kur Nedir?

Bağ-Kur, sosyal güvence sistemimizin bir parçası olan bağımsız çalışanların ve çiftçilerin sağlık, işsizlik, malullük ve yaşlılık sigortalarının olduğu bir sistemdir. Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bir parçasıdır ve Türkiye genelinde yüzbinlerce kişiye hizmet vermektedir.

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