İddialı Show Tv Dizisinde Durumlar Kötü!

Bir süre önce büyük iddialar ve tanıtımlar ile Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Oğlum dizisi elde ettiği izlenme oranları ile hayal kırıklığına uğratan sonuçlara ulaştı. Projenin içerisinde bulunduğu durum seyirci kitlesini düşündürürken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Dram seven izleyici kitlesinin bağlanabileceği kalitede bir dizi olmasına ve sert bir hikayesi olmasına rağmen Oğlum dizisi, izleyiciyi memnun etmedi ve düşündürücü sonuçlar elde edildi.

Söz konusu projenin 7. bölümünün geride kaldığı belirtilirken izlenme oranlarının ise ilk başladığı noktanın gerisinde olduğu gözlerden kaçmadı. Oğlum dizisi ilgiyi bir türlü üzerine çekemedi ve tüm izleyici gruplarında ortalamanın altında sonuçlar alarak şaşırttı. Canan Ergüder, Songül Öden, Feyyaz Duman, Nihal Yalçın, Kubilay Aka ve Timur Acar gibi çok başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer almasına rağmen proje ilgi çekmedi.

Küçük bir çocuğun vefatı sonrasındaki sır perdesinin aralanmaya çalışıldığı ve çocuğun ailesinin büyük bir yıkım yaşadığı hikaye sert bir yapıya sahip olarak ekranlarda yer almıştı. Dizi dram sevenlerin tercih edeceği türden bir proje olmasına rağmen Oğlum isimli televizyon dizisi projesinin izlenme oranlarının beklentilerin altında kalması dikkat çekici olarak yorumlandı.

23 Mart Çarşamba akşamında 7. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Oğlum dizisi tüm kişiler kategorisinde günü 12. sırada tamamladı ve AB grubunda da beşincilik koltuğuna oturdu. Diğer taraftan dizi ABC1 grubunda da 8. sırada yer aldı ve projenin elde ettiği sonuçların gelecek adına çok umut vermediği yönünde yorumlar yapıldı.

Kuruluş Osman isimli proje ise 23 Mart akşamında muhteşem reyting oranları elde etti ve tüm kategorilerde birinci olmayı başardı. Diğer taraftan Sadakatsiz dizisi de ilgi kaybına uğradı fakat etkili sonuçlar almayı başardı.