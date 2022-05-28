İcrası Olana Müjde! Borçlarınızdan Tek Kalemde Kurtulun!

Banka ve kredi kartı borcu olan kişilere son dakika açıklaması ile müjdeli bir haber verildi. Son dakika haberi olarak açıklanan bu duruma göre sizlerde nakit ödemesi aracılığı ile icra da olan borçlarınızın hepsini kolay bir şekilde kapatabilirsiniz.

Bankalara olan kredi kartı ya da kredi borcundan kaynaklı olarak icralık duruma düşen vatandaşlar için son dakika açıklaması yüzleri güldürmeye başladı. Buna göre bankalardan kullanmış olduğumuz kredi kartı ya da kredi gibi borçların ödenmemesinden kaynaklı olarak icraya düşen kişiler için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve de Halk bankası önemli bir kampanya girişiminde bulunarak borç kapatma kredisi için önemli bir girişim olanağına vatandaşları açıklamış bulundu.

Bu borç kapatma kredisi ne başvurmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın müşteri politikalarına uygun olmaları halde hemen başvuru işlemlerine başlayabilirler ve bankalarda bulunan kredi ve kredi kartı borçlarına hemen kapatabilirler.

Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçlarından kaynaklı olarak uzun zamandır ödeme dengeleri ve enflasyon oranlarından kaynaklı olarak geçim sıkıntıları çok ciddi bir düzeyde bozulmuştur. Bu durumda vatandaşların bozulan dengesini tekrardan yerine getirebilmek için icraya düşen ve avukat takibinde olan bütün borçların borç kapatma kredisi adı altında kapatılması ve vatandaşların bütçelerinin rahatlatılması bu kredi kampanyası sayesinde mümkün olabilmektedir. Kamu bankaları üzerinden yapılabilecek olan bu kredi için sigortalı olarak çalışabilmek ve en az 90 gün boyunca aynı iş yerinde sigortalı bir şekilde çalışmaya devam etmek gerekmektedir.