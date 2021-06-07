İcralık Olanlara Müjde. Bankalar Birleşti. 5 bin, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL krediler verilecek. Son dakika haberi olarak bankalardan yeni bir haber geldi. İcralık olduğu için kredi alamayanlara bazı bankalar kapılarını açıyor. Bankalardan dolayı icralık ve avukatlık olan kişilere kredi veren bankalar, 5000 TL ile 20000 TL arasında onay verecekler. Sizlerde İcralık olduğunuz için bankalardan kredi onayı alamıyorsanız, bazı bankaların yapmış olduğu bu kampanyalara katılarak, kredi başvurusu yapabilir ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Haberin devamı şu şekilde...

İhtiyaç kredisi gibi acil kredi, ihtiyaçlarımız için bankalara başvuru yaptığımız zaman bankalar bize kredi sicilimizin bozuk olduğu için onay vermiyor olabilir. Bu durum oldukça can sıkıcıdır. Eğer bankalardan, icralık olduysanız ve avukatlık olduysanız kredi de kullanmak istiyorsanız, bazı bankaların yapmış olduğu bu kampanyalara katılarak, 5 bin 10 bin 15 bin ve 20 bin TL kredi kullanabilirsiniz.

İcralık Olanlara Kredi

İcralık olan müşterilerin kredi kullanabilmeleri için bankalardan dolayı oluşan, icralık ve avukatlık olan borçlarını kapatıp, borcu yoktur kağıtlarını almaları gerekiyor. Borcu yoktur aldıktan sonra kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte İş bankası Garanti Bankası Finansbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurularınızı yapabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler borçlarını kapattıktan sonra banka şubelerine giderek kimliklerini ve gelir belgelerini verdikten sonra kredi değerlendirmesine gireceklerdir. Kişilerin çalışma durumu ve sigorta prim durumlarına bakılarak 5000 TL ile 20000 TL arasında ilk kredi fırsatı verilecek ve bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapılabilecektir. İcralık olan kişilerin kredi kullanmaları, ancak bu şekilde oluyor. Özellikle emekli olan kişiler emekli maaşlarını banka şubelerine taşıdıktan sonra kredi başvurularını yaparak, 20000 TL'ye kadar hemen aynı gün içerisinde kimlikle onay alabilirler. Emekli olan kişilerin kredi borçlarını kapatmaları ve icralık olan borçlarının borcu yoktur kağıdını bankaya vermeleri gerekmektedir. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız, en az bir yıldır aynı iş yerinde sigortanızın yatmış olması gerekiyor, bazı bankalar sigorta durumunuzun kesintili olması durumunda sizlerden kefil isteyebilmektedir. Şimdi sizlere bazı bankaların kredi başvurusu aşamalarından bahsedelim.

5 Bin TL, 10 Bin TL, 15 Bin TL ve 20 Bin TL kredi başvurusu yapacağınız bankalar

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin ilk tercih edecekleri banka, kamu bankası olan Ziraat Bankası olabilir. Ziraat Bankası, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine kredi desteği vermektedir. Bankalardan olan icralık ve avukatlık, borçlarımızı kapatarak, bu bankanın şubelerinden başvuru yapmanız gerekiyor. İcralık borçlarınızı kapatmadayısınız ve bankaya giderek kredi başvurusu yaparsanız olumsuz yanıt alacaksınız. 5000 TL ve 20000 TL arasında verilen bu kredilerde Ziraat Bankası, ilk kredi taksit ödemesinde sizlere 3 ay erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank da aynı politikalara göre çalışıyoruz. Size en yakın Halkbank ve Vakıfbank şubelerine giderek kredi başvurunuzu kimlik ve gelir belgeniz ile yapabileceksiniz. Kamu bankalarından özellikle emekli olan kişilerin altını çizmek istiyoruz ki, emekli olan kişilerin kredi başvurusu yapacakları zaman 20000 TL üzerinde de onay olabileceklerini söyleyebiliriz. İcralık olan borçlarınız yüzünden Emekli Kredisi kullanamıyorsanız borçlarınızı kapattıktan sonra kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek buralardan hızlı bir şekilde emekli kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankaların tek şartı, bankaya maaşınızı taşımak olacaktır.

Özel bankalar arasında en çok kullanılan, bankalardan bir tanesi, Denizbank olmaktadır. Size en yakın DenizBank şubesine giderek bu bankadan hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer bankalarda olduğu gibi icralık ve avukatlık olan borçlarınızı kapattıktan sonra 20000 TL'ye kadar bu banka sizlere kredi onayı verecek. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler eğer bankaya gitmeden internet üzerinden veya SMS atarak, başvuru yapmak istiyorlarsa bu şekilde yaptıkları başvuru sonrasında olumsuz yanıt alacaklardır. Çünkü bu kredi sicilimizin bozuk olduğu ekranlarda hala gözükecektir bu yüzden size en yakın banka şubelerine giderek başvuru yapmanızı öneriyoruz.

Yukarıda verilen bankalar üzerinden kredi başvurusu yaptıktan sonra bu kredileri düzenli ödeyerek kendi kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Kredi notunuzu yükselttikten sonra bankalar üzerinden gelir belgesiz kefilsiz ve anında krediler kullanabileceksiniz. aldığınız krediler, bireysel ihtiyaç kredisi olacağı için 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kullandırılmaktadır. Bazı bankalardaki kredi taksit ödemelerinizde sizleri 3 ay erteleme yapma imkanı sunacaktır.