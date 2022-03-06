İçişleri Bakanlığı Kimlikte Yeni Dönemi Başlattı! 81 İl İçin Süreç Başladı!

T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ve geçiş belgesi gibi belgeler HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli parmak izi sistemine hazırlanıyor. Buna göre yerli parmak izi tanıma sistemi, 81 il kapsamında kullanıma hazırlanırken, yaklaşık 2 milyon belgenin de yerli sistemle adapte hazırlıkları tamamlandı.

T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ve geçişlik belgeleri, HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli parmak izi sistemine entegre süreci için hazırlanıyor. Yerli parmak izi tanımlama sistemi 81 il kapsamında kullanıma alınırken, 2 milyon civarındaki hüviyet belgesi de yerli sistemle hazırlık süreci tamamlandı.

Bireylerin parmak izi başta olmak üzere, kişiye özel olan biyometrik verilerin ulusal yazılım araçları ile güvenceye alınması için geliştirilmiş olan Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi kullanımı yaygınlaşmaya devam etmektedir.

BİYOTEKSAN tarafından HAVELSAN desteği ile geliştirilen söz konusu yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 1 yıl içinde kayıtlı bütün göçmenlerin biyometrik veriler ile kimlik doğrulama ve de sorgulama işlemleri bu sistem üzerinden yapıldı.

Yerli sistemi Ocak 2022 itibari ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri G.M. bünyesinde ise 81 il kapsamında kullanıma alındı. Kısa sürede kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport belgeleri, ortalama 2 milyon kimlik belgesi düzeyinde yerli parmak izi tanıma sistemi kullanıma alındı.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi kapsamında, olay yerlerinden alınan parmak izlerini tespit etme özelliği bulunan yerli parmak izi sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile beraber Jandarma Genel Komutanlığı ve de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da kullanıma alınması yönünde çalışmalar başlatıldı.

Parmak izi tanıma konusunda yerli girişimlerin ve teknoloji kullanımının artışı sağlanırken gelecek dönemlerde avuç içi ile beraber, damar, yüz, iris, retina ve de ses gibi diğer eşsiz biyometrik verilerin de kullanımı ve millileştirilmesi hedeflenmektedir.

Biyometrik verilerin ulusal yazılım araçları ile güvence altına alınması önemlidir. Bu nedenle biyometrik veriler olan parmak izi, avuç izi, damar, yüz, iris ve retina ile ses gibi tüm biyometrik tanıma verileri, yerli ve milli olarak geliştirilme hedefi kapsamındadır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi Projesi faaliyetlerine başladı. Böylece yerli, ulusal biyometrik sistemler verilerin ulusal güvenliği esas alınarak güvence altına alındı.