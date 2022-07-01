ICC, 2008 Rusya-Gürcistan Savaş Suçları İçin Tutuklama Emri Çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2008 Rus-Gürcü Savaşı sırasında savaş suçu işledikleri şüphesiyle aranan üç kişi için tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Lahey merkezli mahkeme, 2016 yılında yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce sivilin yerinden edilmesine neden olan çatışmayla ilgili bir soruşturma başlattı.

Rusya, ayrılıkçı gruplar ile Gürcü güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından Gürcistan'ı işgal etti.

2021'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'nın elindeki topraklarda “ağır insan hakları ihlallerinin” gerçekleştiğine karar verdi.

Aranan üç kişi - Korgeneral Mihail Mindzaev, Gamlet Guchmazov ve David Sanakoev - Rus destekli kendi kendini ilan eden Güney Osetya cumhuriyetinin hükümetinde görev yaptı.

24 Haziran Perşembe günü yayınlanan bir kararda, bir yargıçlar kurulu "bu üç şüphelinin her birinin savaş suçlarından sorumlu olduğuna inanmak için makul nedenler" olduğu sonucuna vardı.

Mindzaev ve Guchmazov, Güney Osetya İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunurken Sanakoev, ayrılıkçı bölgenin insan hakları için cumhurbaşkanı temsilcisi olarak görev yaptı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Etnik olarak Gürcü olarak algılanan sivillerin Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesinde tutuklandığına ve ardından Tskhinvali'deki bir gözaltı merkezinde gözaltına alındığına, kötü muameleye tabi tutulduğuna ve sert gözaltı koşullarında tutulduğuna inanmak için makul nedenler var" denildi. .

Mahkumlar daha sonra “Rusya ve Güney Osetya fiili yetkilileri tarafından bir pazarlık aracı olarak kullanıldı ve mahkum ve tutuklu değişimi için kullanıldı. Mübadele sonucunda tutuklular Güney Osetya'yı terk etmeye zorlandı.”

ICC, ulusal makamların kovuşturma başlatmak istemediği veya kovuşturma başlatamadığı durumlarda davalara bakan son mercidir. ICC savcıları şu anda devam eden savaşın ortasında Ukrayna da dahil olmak üzere birçok ülkede iddia edilen suçları soruşturuyor.

Gürcistan ve Rusya arasındaki savaş, 2008 yılında Rus tanklarının bölgeye girmesiyle Güney Osetya'nın ayrılıkçı bölgesi yüzünden patlak verdi.

O zamandan beri Kremlin bölgeyi bağımsız bir devlet olarak tanıdı ve orada askeri üsler kurdu.

Son zamanlarda Güney Osetya lideri, 17 Temmuz'da yapılması planlanan Rusya'ya katılım referandumunu iptal etti .