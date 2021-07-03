ICBC Bank’tan Türkiye’deki En Düşük Faizli Konut Kredisi Başladı, 120 Ay Vadeli Hemen Onaylı Kredi

ICBC Bank’tan Türkiye'de en düşük Faizli konut kredisi sunuluyor. Kira öder gibi düşünerek ev sahibi olmanız artık uygundur. Konut kredileri ile beraber faiz oranları da ICBC Bank'tan uygun fiyatlarla sunuluyor. Bütçeniz dâhilinde uygun taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz. Kira ödeyerek zor durumda kalmaktansa kendi evinizin olması daha avantajlıdır. ICBC Bank konut kredisi ile beraber uygun fiyatlarla müşterilerini sevindiriyor. ICBC Bank konut kredisini hemen hesaplayarak kredi fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. İlgili alanları doldurarak kriterlerinizi belirledikten sonra kredinizi hesaplayabilirsiniz. Konut kredilerine tek tek inceleyerek kendinize uygun olanı tercih edebilirsiniz. Konut kredisinin faiz miktarını hesaplayarak vadesine göre de sorgulayabilirsiniz. Konut kredileri hakkında ise detay bilgilere ulaşabilirsiniz. Aylık taksit, konut kredisi faizleri, kefil sayısı, yıllık maliyet oranı, toplam ödeme, gibi unsurlar hakkında bilgilendirme alabilirsiniz.

ICBC Bank Konut Kredisinin Özellikleri

ICBC Bank konut kredisinin özellikleri oldukça avantajlı bir kullanım sağlar. 20 yaşından büyük olmayan konutlar için uzman incelemesi değerinin yüzde 75 civarında olması durumunda kredi kullanma imkânınız vardır. Teminattan bahsedecek olursak konut ipotek altına alınması söz konusudur. 120 aya kadar varan vadelerde müşterilere sunulur. Düzenli geliriniz olması dâhilinde gelirinize uygun bir şekilde ödeme avantajları sağlanır. Buna göre ödeme planı oluşturulur. Kredi vadeli devam ettiği sürece hayat sigortanızı da yaptırmanız gerekir. Taksitlerinizi 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Bu bakımdan da ICBC Bank müşterilerine kolaylık sağlar. Sizde hemen ICBC banka şubesine giderek konut kredilerini inceleyebilirsiniz. Kendi kişisel ihtiyaçlarınıza göre konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz onaylandıktan sonra oldukça kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

ICBC Bank konut kredisi için şubeye başvurabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan da internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Karar verdiğimiz konut kredisini tercih ederek daha detaylı bilgi isteyebilirsiniz. Böylece tercih edeceğiniz konut kredisinin avantajlarından haberdar olursunuz. İnternet bankacılığından yaptığınız başvuru ön başvuru sayıldığı için onaylandıktan sonra banka size geri dönüş yapacaktır. İstenilen belgeleri şubeye ulaştırdıktan sonra kredi başvurunuzu resmen yapmış olursunuz. Bundan sonrasında ise onay süresini bekleyebilirsiniz. ICBC Bank konut kredisi için bazı belgeler isteniyor. Alacağınız konutun kat mülkiyet tapusu ile Kat irtifak tapusunu göstermeniz gerekir. Ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi ile gelir belgeniz de buna dâhildir. ICBC Bank konut kredisi eşit taksitler dâhilinde ödenir. Bütçenizin zorlanmaması adına ödeme planınızı da oluşturabilirsiniz. Konut kredisini hesaplayarak vade seçeneklerini de size uygun hale getirebilirsiniz.

150.000 TL Kredi Ödeme Tablosu (Örnek)

Konut kredisi kullanacak olan kişiler, 150.000 TL konut kredisi kullanmak istiyorsa, bu bankadan 3 ay ertelemeli ve 120 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir. 1.89 faiz oranı ile aylık ödemesi 3.170 TL olan bu kredi, toplam ödemesi 120 ay sonunda 382.308 TL olarak yapılacaktır. Daha farklı ödeme planlarını hesaplamak için banka resmi internet sitesine gidebilirsiniz.