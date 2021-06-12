İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu sorusu merak ediliyor. İmparator lakaplı sanatçı İbo Show programıyla Star TV'de ekranlara geliyor. İbrahim Tatlıses son halini görenler üzgün olsa da yaşananları hatırlamak istiyor. İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses nasıl vuruldu?

İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu?

İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde vuruldu. beyaz TV ekranlarında yaptığı İbo Show çıkışı Maslak'ta uzun namlulu silahla vurulan Tatlıses, 6 saat süren ameliyatla hayata geri dönderildi.

İbrahim Tatlıses kim neden vurdu?

İbrahim Tatlıses'i Gri Fiat Linea marka arabayla tarayanlar 2 gün sonra bulunmuş ve azmettirici olarak Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

Abdullah Uçmak şu an cezaevinde yatmaktadır.