İbrahim Çelikkol’dan Müjde! O Proje ile Anlaştı

Bir süre önce final kararı alarak ekranlara veda eden Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesinde “Mehdi” isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yeni rojeler için görüşmeler yapmakta. Üst üste yeni dizi projeleri ile anılan İbrahim Çelikkol’un anlaştığı projenin ismi, oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Netflix yapımı olan Kuş Uçuşu isimli proje ile anlaşma gerçekleştiren usta isim İbrahim Çelikkol, uzun bir süre ardından tekrardan Birce Akalay ile partner olacak.

Dizinin afiş çekimlerinin yapıldığı ve toplamda 8 bölüm olarak hazırlanan projenin yaz aylarında tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Bu dizinin yanı sıra oyuncunun hayranları İbrahim Çelikkol'un kış aylarında hangi dizide rol alacağını merak etti. Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu ise son olarak Doğduğun Ev Kaderindir isimli başarılı projede rol alan İbrahim Çelikkol için Camdaki Kız açıklamasında bulunmuştu.

İbrahim Çelikkol Camdaki Kız’a Katılacak Mı?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız isimli projede “Hayri” karakterine İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği hakkında söylentiler çıkmış ve bir açıklama yapılması beklenilmişti. Oyuncunun Camdaki Kız’a katılım göstermesi ihtimaller arasında bulunurken henüz yeni bir gelişme ise öğrenilemedi. Diğer taraftan ünlü oyuncuya çok sayıda dizi teklifi geldiği de bilinmekte.

Eşi Mihre Çelikkol ile bir arkadaşının düzenlemiş olduğu organizasyona katılım gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol haklarında çıkan ayrılık haberlerine de bu şekilde yanıt vermiş oldu. oğlu Ali'nin doğması ile birlikte ilk kez baba olmanın tadına varan Çelikkol, ailesi ile birlikte doğa ile iç içe yaşadığını dile getirdi.

Baba olmanın çok keyifli olduğunu ifade eden oyuncu her şeyin ailesi ile birlikte çok güzel gittiğini ve huzur dolu olduklarını açıkladı. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Birce Akalay ile 4 yıllık bir ara ardından Kuş Uçuşu dizisinde buluşması hakkında konuşan Çelikkol, Akalay ile yeniden bir dizide oynamanın çok keyifli olduğunu söyledi.