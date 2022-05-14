İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın Yeni Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

İki başarılı ve sevilen isim Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, daha önce 2017 ile 2018 sezonlarında izleyici karşısına çıkan Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Bir Kanal D projesi olan dizide başrolde rol alan iki ünlü oyuncu ekran uyumları ile de beğeni toplamıştı. Seyirci kitlesi dizinin yayınlandığı dönemde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’u çok yakıştırmış ve dizi de yüksek izlenme oranları almıştı. Seyirci grubu projenin final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda etmesi sonrasında iki oyuncuyu tekrardan birlikte görmek istediklerini her fırsatta dile getirmişti. İki ünlü oyuncu ise bu defa bir Netflix projesinde buluştu ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Dizi çekimlerinin geçtiğimiz sene yapıldığı öğrenilmişti ve projeyi Ay Yapım’ın diziyi Netflix için çektiği açıklanmıştık. Projenin ismi Kuş Uçuşu olarak açıklanmış ve dizinin yayın tarihi büyük bir merak içerisinde beklenilmişti. Bunun yanı sıra dizinin yönetmenliğinin ise Deniz Yorulmazer tarafından gerçekleştiği bilgisine ulaşılmıştı.

Söz konusu projede bir televizyon kanalında meydana gelen kuşak çatışması izleyici kitlesine etkileyici bir dil kullanılarak anlatılmaya çalışılacak. Projenin birinci sezonunun 3 Haziran tarihinde Netflix platformunda yayınlanacağı öğrenildi ve oyuncuların hayranları konu hakkında araştırmalarda bulundu. Dizide İbrahim Çelikkol Kenan, Birce Akalay Lale, İrem Sak Müge, Miray Daner Aslı ve Burak Yamantürk de Selim karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncu Birce Akalay çalışmayı sevdiğini belirtmiş ve kendisine gelen proje tekliflerini okuduğunu açıklamıştı. Kuş Uçuşu ve Mezarlık isminde iki tane projesinin olduğunu ifade eden ünlü oyuncu her iki projenin de dijital platformda gireceği bilgisini paylaşmıştı. Farklı bir proje hakkında konuşmayan ünlü oyuncu öncelikle bu iki projenin seyirci ile buluşmasını bekleyeceğini söylemişti.