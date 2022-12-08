İBB/KYK Burs Başvuru Sonucu, Kredi Ödemesi, Faizlerin Silinmesi Haberi Yayınlandı!

İBB/KYK Burs Başvuru Sonucu, Kredi Ödemesi, Faizlerin Silinmesi: İstanbul büyükşehir belediyesi zor durumda olan öğrenciler için burs başvuru fırsatını sunmuştu Bu yıl başlatılan yeni fırsat ile başvuru şartlarını karşılayan tüm üniversite öğrencileri burs alma hakkı kazandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve tutarı konusunda merak oluştu. İstanbul büyükşehir belediyesinin öğrencilerine yönelik sunmuş olduğu burs Aralık ayının gelmesi ile netleşmeye başladı.

Öğrencilere 4 seferde ödenmesi planlanan burs için başvuru süreci tamamlandı. Aralık ayında yatırılması beklenen burs tutarı için henüz açıklama yapılmış değil. Geçtiğimiz 22 Ekim tarihinde sona eren başvuruların sonuçları 23 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Başvurunun sonuçlarının ise Aralık ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.

İBB Burs Başvurusu

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı burs başvurusunda şartları karşılayanlar ve alma hakkı elde edenler sorgulamayı https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresi üzerinden inceleyebilecek. İstanbul büyükşehir belediyesi bursuna başvuruda bulunan her öğrenci TC kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama işlemini kısa sürede tamamlayabilecek. Öğrencilere belirli dönemlerde sunulan burslar, belediye ya da devletin bakanlıkları tarafından öğrencilere destek olarak sunulabilir.

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nin henüz bu yıl başlatmış olduğu bu yeni destek süreci Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl onlarca üniversiteye sağlanan bir imkan oluşturuyor. KYK bursu adı verilen üniversite öğrencilerine sağlanan öğrenim desteği için başvuru süreci tamamlandı ve sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK Burs Sonuçları

KYK burs ve kredi başvurusunun sonuçları Aralık ayında netleşmesi bekleniyordu. Aralığın ilk haftasının tamamlanmasına az bir zaman kala henüz paylaşım yapılmış değil. KYK burs başvuruları ve başvuru sonuçları e-devlet platformu üzerinden takip edilebilecektir. 2022 yılında öğrencilere ödenen KYK burs ya da öğrenim kredisi için yapılacak başvuru sonrasında hesaplara 850 TL yatırılacak. Lisans öğrencileri için geçerli olan bu rakam yüksek lisans ya da doktor öğrencilerinde daha da yükselebiliyor.

KYK Burs/Kredi Ücretleri

KYK lisans öğrenci burs ücreti 850 TL. Yüksek lisans öğrenci burs ücreti 1.700 TL. Doktora öğrenci burs ücreti 2.550 TL. Konu üzerine Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yeni bir açıklamada yapıldı. Öğrenciler için ödenen bu rakamların yıl sonunda yeniden güncelleneceği müjdesini sağladı. Bu demek oluyor ki yeni yılda yapılacak olan asgari ücret emekli ve memur zammı ile beraber pek çok destek tutarının olduğu gibi KYK ödemelerinde de fiyat artışı yaşanacak. KYK burs başvurusu devletin sağladığı sistem ile belirli zaman aralıklarında özellikle üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonraki dönemde başlatılan bir uygulamadır. Her yıl onlarca üniversiteliye burs/kredi imkânına sahip olabiliyor. Başvurular sonuçlandığında geri ödemesiz olarak burs kazanma fırsatı sunulabildiği gibi 4 yıl bitirdikten sonra ödenmeye başlanacak olan kredi kullanımı da sağlanabiliyor.

Bazı öğrenciler burs bazıları ise öğrenim kredisi almak zorunda kalıyor. Burs alan öğrenci 4 yıl boyunca alacak olduğu dönemin güncel kuru üzerinden yardım tutarını geri ödemek zorunda kalmıyor. Öğrenim kredisi alan öğrenci ise aynı rakamı 4 yıl boyunca almayı sürdürüyor. Ancak mezun olduktan sonra bu rakama geri ödemesi gerekiyor. Devletin izlediği bu politikada öğrenim kredisi alan her bir öğrenci mezun olduktan hemen sonra ödemek zorunda kalmıyor. 2 yıl boyunca mezun olan öğrencinin işe girmesi ve çalışabilmesi için ek süre tanınıyor.

KYK Borcu Silindi!

2023 seçimlerinin sayılı zaman kala KYK borcu olup faize girmiş olan kişiler için de müjde verildi. Uzun süredir ödemesini aksatanların aldıkları kredilerde oluşan faizler tek tek silindi. Milyonlarca öğrencinin faydalandığı bu avantaj yapılan bir toplantı sonrasında kamuoyu açıklaması ile duyuruldu. 1 milyon 392.629 farklı öğrencinin kredi borcunun faizi silinmiş olundu. Bu da toplamda 27 milyar TL anlamına geliyor . Faiz silindikten sonra KYK borcunun ödenebilmesi için e-devlet sistemi üzerinden süreç takip edilebiliyor.