İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik "Genç Üniversiteli" burs programının başvuru takvimini henüz netleştirmedi. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 26 Eylül'de başlamıştı; bu yıl da Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İstanbul’da öğrenim görüyor olmak veya ailevi durum nedeniyle İstanbul’da ikamet eden bir yakınınızın olması

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmek

Devlet üniversitesinde okumak ya da vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 53/100 ya da 2.00/4.00 olması

Maddi desteğe ihtiyaç duymak

Burs başvuruları hakkında detaylı bilgi için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz. Genç üniversitelilere destek sağlamak için çalışmalar devam ediyor!