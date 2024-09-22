İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik "Genç Üniversiteli" burs programının başvuru takvimini henüz netleştirmedi. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 26 Eylül'de başlamıştı; bu yıl da Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
Başvuru Şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- İstanbul’da öğrenim görüyor olmak veya ailevi durum nedeniyle İstanbul’da ikamet eden bir yakınınızın olması
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmek
- Devlet üniversitesinde okumak ya da vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 53/100 ya da 2.00/4.00 olması
- Maddi desteğe ihtiyaç duymak
Burs başvuruları hakkında detaylı bilgi için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz. Genç üniversitelilere destek sağlamak için çalışmalar devam ediyor!
Editör: Vural Pars