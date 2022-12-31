İBB 2023 Yılı Ulaşımda Öğrenci Akbili Ne Kadar Oldu! İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci tarifesini zamlı olarak açıkladı. Toplu ulaşım ve taksilere %29,10 oranında artış yapıldı. Öğrenci akbil fiyatları da bu rakama göre güncellendi. Taksi, dolmuş, minibüs, metrobüs ücretlerine 2023 yılı itibari ile güncelleme geliyor. İstanbul'da yaşayan öğrencilerin akbili artık 3.74 TL yerine 4.83 TL'ye dolacak.

Toplu ulaşımda kullanılan tam biletler için ise bu rakam 9.90 TL'ye ulaştı. Öğrenci abonmanı için aylık ödenmesi gereken rakam 140 TL iken tam abonman için bu rakam 777 TL'yi gördü. İstanbul'da tam elektronik bilet alanlar 7.67 TL ödüyorlar. 2023 yılında ise bu rakam 9.90 TL olmuş olacak minibüslerde fiyat değişti. Kısa mesafe 5,25 TL idi. Yapılan son düzenleme sonrası 7 TL'ye ulaştı.

Taksilerin açılışı ücretleri de güncellendi. Taksilerin 2022 yılı içerisinde açılış ücretleri 9,80 TL idi. Yapılan UKOME toplantısı sonrası bu rakam 12,65 TL'ye yükseldi. Kısa mesafe taksi sürücüleri %42'lik zam sonrası 28 TL olarak aldıkları rakam artık 40 TL olacak. Zamlı tarife üzerinden saatlik uygulama 67,20 TL iken 100,80 TL'yi görüyor.