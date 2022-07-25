IBAN Numarasını Yazan Kişilere Ödemeler Başladı! Ay Sonuna Kadar Devam Edecek Ödeme Tutarı: 33.000 TL Olarak Açıklandı...

33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar da 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen sonuçlu kredi imkanı sağlanacaktır. Iban numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilecek, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında, krediyi kullanabileceksiniz.

Bankaların yapmış olduğu bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların, başvurular yapıldıktan sonra TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ne kadar kredi onayı aldığı ile birlikte faiz oranları hakkında bilgiler gönderilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olan vatandaşlara, Akbank Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden başvuru yapabilmektedirler.

QNB FİNANSBANK

QNB FinansBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda 33000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası için cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuruları gerçekleştirmektedir. QNB Finansbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndererek, hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredi kampanyasına katılmanız durumunda da sizlere 36 ay vadeli, ne kadar kredi onayı aldığımız gönderilmektedir. Kredi onayı almış olmanız durumunda, sizler de banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı uygulaması aracılığı ile kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

33000 TL kredi kampanyasına Yapı Kredi Bankası üzerinden katılmak isteyen vatandaşlar, bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ya da onaylanan kredi karını hemen görebilir ve hemen aynı gün içinde hesabına yatırabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

AKBANK

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasını önerebiliyor. Akbank müşterisi olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasına girerek, 36 ay vadeli 33000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabiliyorlar. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların herzaman yanında olan Akbank yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenmektedir. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da bankadan kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Akbank üzerinden yapılacak olan bu başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte SMS ile kredi onayı olduğunu söylemesi yeterli olacaktır. Bireysel müşteri temsilcisi hızlı birşekilde sizin kimliğiniz üzerinden SMS ile kredi onayınızı kontrol edecek ve onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır.