Tc Kimlik numaranız üzerinden 45 bin TL ye kadar bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank üzerinden yapılacak olan yeni kampanyanın duyurusu paylaşıldı. Akbank, yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için kimlik numarası üzerinden 45000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Akbank Bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler yaparak, kredilerini hesaplarına yatırmak istiyor.

Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, bireysel kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Akbank, yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisinde, özellikle 36 ay vadeli bireysel kredi kullanacak olan kişilerin kendi banka hesapları olmaları halinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine hemen aynı gün içinde ödüyor.

Yapılan kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları halinde krediler, hesaplara, Akbank Direkt uygulaması üzerinden geçiyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan tüm kredi başvuruları daha düşük faiz oranları ile birlikte hızlı değişiklikte, kişilerin iban numaralarına yatmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için kredi başvuruları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve istenilen kredi tutarı, hemen aynı gün içinde hesabı yatacak. 18 yaşından büyük olan tüm arkadaşlar yok ve kredi, insanları hızlı bir şekilde verilmektedir.