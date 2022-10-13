IBAN numarasına yatırılacak olan ödeme belli oldu! 50 bin ve 75 bin TL arasında 3 gün içinde ödeme alın!

50000 TL ile 75000 TL arasında 3 gün içerisinde ödeme alacak olan vatandaşların iban numaralarına yapılacak olan kampanyalardan, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılacağı açıklandı. 50000 TL ile 75000 TL arasında nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyadan üzerinden hani en yakın banka şubesine giderek de kolay bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanyaya katılacak olan vatandaşlara yirmidört ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması istenmektedir. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde şartlar dahilinde istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemesini alabilecek ve onaylanan kredileri de hesaplarınızı yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Denizbank

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapmak isteyen kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen kredi sonucu verilmektedir.

Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabileceğiniz gibi, ayrıca kredi başvurusunu yapacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredilerini internet bankacılığı uygulaması olan Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de 7 yirmidört yapacağını söyleyebiliriz.

Yapı Kredi Bankası

50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilecekleri bir diğer banka Yapı Kredi Bankası olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır.

Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onay alacak olan tüm vatandaşlar, banka şubelerine giderek, onaylanan tutarı hesaplarına yatırmak için başvuruda bulunabilir ve kredi kullanabilmektedirler.