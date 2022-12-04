IBAN numarasına yarın sabah ödeme yatacak! Son dakika! Nakit isteyenler bu habere sevinecek!

Yapılan son kampanyalar ile birlikte iban numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verileceği açıklandı.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ve onaylanan bu kredileri hesaplaması yaptırabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileceği duyuruldu.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekler mi ihtiyaç kredisini aşağıdaki banka üzerinde alabileceklerdir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurusunu, TC kimlik numarası üzerinden yapacak olan kişilere kredi puanı uygun olmaları durumunda kredi ödemesi verilmektedir. Tc kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 50 30 numarasına mesaj olarak gönderim yaparsanız, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alan tüm vatandaşlara onay verilir ve onaylanan tutar banka şubelerinden ve gişe işlemlerinden kullandırılmaktadır.

AKBANK

Akbank hesabı olan vatandaşlar iban numarasına ödeme olmak istiyorlarsa banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresi Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda uygun faizlerle kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız ve başvurunuzu bu bankalar üzerinden yapmak istiyorsanız sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarını dayatarak kullanacaksınız.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankaya gitmeden işlemlerini Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte, İhtiyaç Kredisi ödemelerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırarak ödeyebilirsiniz. Garanti Bankası kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyada 5 dakikada sonuç alabileceği bir kampanya hazırladı. Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte, böylece bu kriteri, yarın sabah itibariyle başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak ödeyeceğini duyurdu.