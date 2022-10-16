IBAN numarasına TC Kimlik Numaranız Üzerinden 40.000 TL Ödeme Yatacak! Bu Bankadan İşlem Yapan Ödeme Alacak!

Bankalar üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 40000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşları hızlı bir şekilde işlem yapılacağı açıklandı. Bankalar üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizlerde destek kredisinden faydalanabilir ve onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

İban numarası üzerinden 40000 TL

İban numarası üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Yapı Kredi banka sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ve bireysel müşteri olmanız durumunda, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemesini alabileceksiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalandıracak olan Yapı Kredi Bankası, SMS atarak ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Bu banka üzerinde hesap numaranız varsa hemen hesap numaran üzerinden bir internet bankacılığı uygulaması, şifresi alabilir ve 7 24 ihtiyaç kredisi olan 40000 TL'yi gelir belgesiz olarak Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden hemen kendi hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankadan kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen SMS ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, onaylanan tutarı da kısa mesaj ile birlikte hemen görebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, cep telefonunuz üzerinden 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka, değerlendirmeye hızlı bir şekilde yapacak ve sizlerin nekadar kredi onayı aldığı hakkında bilgileri de SMS ile sizlere söyleyecektir.