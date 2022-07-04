IBAN numarasına ödeme! Banka hesabınız üzerinden 38.000 TL net kredi ödemesi alabileceksiniz...

Bankalar üzerinden 38.000 TL ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için Akbank, yeni bir kampanya hazırladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunarak, sizlerde 38000 TL'ye kadar ödeme alabilir ve kendi iban numaranıza ödemeler hemen yatırabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, kredi onayı almak istiyorlarsa, kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda düşük faiz oranlarından da yararlanacağını söylemek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların 20 yaş üzerinde olması durumunda kredi imkanından faydalanabileceklerdir.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapabiliyorlar. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda kredi alabileceklerdir. Kredi ihtiyacı olacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar kullanacakları bu kredilerde Akbank, düşük faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır. 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka kredi imkanından faydalanmaları için hemen işlem yapmaktadır.

Akbank İhtiyaç Kredisi, ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda acil ihtiyacı için hızlı bir şekilde işlem yapabilmektedir.