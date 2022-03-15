IBAN Numarasına 11.500 TL Ödeme Yatıyor! Bu Hafta İçinde Başvuru Yapmak Gerekiyor. IBAN numarasına 11.500 TL ödeme için başvuru yapacak olan kişiler, 5 dakika içinde kredi sonucunu öğreneceklerdir. iban numarası üzerinden 11500 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Akbank ve Yapı Kredi Bankası, son dakika olarak kendi resmi internet siteleri üzerinden bu kampanyalar hakkında bilgiler yayınladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, hesapları üzerinden işlem yaparak, hemen kredi onayı alabilecek.

Akbank üzerinden 11500 TL'ye nakit ödeme başvurusu en kolay şekilde nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonu üzerinden SMS atabilir veya banka şubelerine gitmeden, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank, sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğunu hemen sizlerde göreceksiniz.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsak, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına da yazarak bu mesaja 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Yapılacak olan bu başvurular sonrasında banka 5 dakika içerisinde size sonucunu verecek, onaylanan tutarı en yakın Akbank şubesinden veya banka hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz. 11500 TL kredi onayı alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılıyor?

Yapı Kredi Bankası üzerinden de nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankadan SMS atarak veya mobil uygulamayı kullanarak işlem yapabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden veya yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapacağınız başvurularda hızlı birşekilde kredi sonucu alabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlem yapacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredilerini istedikleri zaman kullanabilecektir. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere SMS ile kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesi üzerinden kredi hesaba yatırabilir.