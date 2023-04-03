IBAN numarasına 10.000 TL Ödeme (Son 5 Gün) Ödeme Almak İsteyenler Acele Etmesi Gerekiyor! 

IBAN numarasına ödeme almak isteyenlere son dakika duyuru geldi. 10.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, banka sizlere hemen sonuç veriyor. 5 gün içinde uygun faizlerle kredi alabileceksiniz. 10.000 TL'ye kadar kredi ödemesini TEB bankası yapıyor. TEB bankası üzerinden hemen başvuru yaparak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

TEB Bankası Kredi Başvuru Şartları Nedir?

TEB Bankası üzerinden kredi almak isteyenlere banka hemen sonuç veriyor. Kredi notu uygun olan kişiler, onay alırsa, Cepte TEB uygulamasından veya bankanın mobil uygulamasından bu kredileri kullanabilirler. TEB bankası kredi onayı almak için şartlar var...

18 yaşından büyük olmak,

Kredi notu 1200 ve üzeri olmak,

Bankalardan icralık ve avukatlık olmamak,

TC Vatandaşı olmak

65 yaş üzeri emekli olmak ve emekli maaşını TEB bankasına taşımak,

Çok sayıda başvuru yapmamış olmak

Bu şartlara uygunsanız hemen başvuru yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu

TEB Bankası Kredi başvurusu için SMS atmak en kolay yöntemdir. SMS ile kredi almak isteyenlere banka hemen sonuç verir. Kredi notu uygun olan kişiler, kendi cep telefonları üzerinden TC kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atması halinde kredi alabileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapmış olacak ve hemen sonucu göreceksiniz. TEB bankası internet sitesi ve banka şubelerinden de kimlikle başvuru yapma imkanı sağlıyor.

En kolay kredi başvuru yöntemi olan SMS ile başvuru yapacak olan kişilere banka onay verirse, en yakın şubeden kimlikle, gelir belgesiz bu onaylanan tutarı kullandırıyor. 50 bin TL için 36 ay vadeye kadar da ödeme tablosu oluşturuyor. Sizlerde bu kredilerden faydalanabilir ve acil ihtiyacınızı giderebilirsiniz.