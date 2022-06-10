IBAN Numarasına 10 Haziran Sonrasında 17.500 TL Ödeme Olacak! Başvuru Yapmak Gerekiyor mu açıklandı! 

10 Haziran tarihinden itibaren iban numarasına ödeme alacak olan vatandaşlara banka üzerinden 17500 TL'ye kadar nakit verileceği haberi geldi. 17500 TL nakit kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa, bankaya başvuru yapması gerekmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz, Denizbank ve Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyalarına katılacak olan kişiler kredi puanına göre, onay alacak ve banka hesabı varsa, şubelere gitmeden kredi kullanacaktır.

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda kredi imkanından faydalanmak için bankanın internet bankacılığını kullanabilecektir.

Denizbank ve Akbank, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunarken, sadece bireysel olan müşterilere vermiş olduğu tüketici kredisi kampanyasında 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.

Akbank

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz, Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden ve mesaj atmadan, uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabiliyor ve 17500 TL kredi onayını hesabına hemen atabiliyor. Cumartesi ve pazar günü de olsa kredi imkanından faydalanacak olan kişiler Para ihtiyacı olması durumunda, Akbank'ın şubelerine giderek de haftaiçi mesai saatleri içinde kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırabilecek ve ayrıca mobil, uygulamanız varsa, sms atmadan da kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu verecek ve onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri sizlere mesaj ile gönderecektir.

32 80 numarasına gelen mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilmektedir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabilecekleri bu kredi kampanyasında şartları uygun olan vatandaşlara ayrıca bankanın konut kredisi mi, taşıt kredisi imkanlarından da düşük faiz oranlarıyla yararlanabiliyorlar.