IBAN numarası üzerinden bugünden itibaren, 100.000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz!

Iban numarası üzerinden 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecek. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde 100000 TL 24 ay vadeli kredi, ocak ayı sonuna kadar devam edecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurusu gerçekleştirebileceğiniz bankalar, aşağıda sizler için listelenmiştir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka kredi puanı 1400 üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, bu bankadan kredi alabilmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak veya banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri veriliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 50000 TL ile 100000 TL arasında gelir belgesiz kredi ödemesi verileceği açıklandı. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik, doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. Denizbank, mobil uygulamasını kullanan vatandaşlarında kredi işlemleri için banka şubelerine gitmeden internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırarak hemen kullanabilirsiniz.