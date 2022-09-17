IBAN numarası üzerinden 90000 TL Ödeme Alın, Eylül sonuna kadar

Bankaların iban numaraları ve hesaplamaları üzerinden 90000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için yapı Kredi Bankası, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90000 TL'ye kadar kredi ödemeleri almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı birşekilde yapabilir ve kredi onayından faydalanabilirler. 90000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için banka kendi internet sitesi üzerinden de duyuru paylaştı.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yaptırabilmektedir.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, özellikle SMS atarak işlem yapmak istiyorlarsa bu bankanın yapmış olduğu SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasına belirtilen şekilde mesaj atması ile birlikte oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda hemen kredi başvurularını kendi mesajları ile birlikte ata bilip ve kredi başvurusunda bulunabilirler.

Cep telefonunuz üzerinden bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın son boşluğunuz da bıraktıktan sonra doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına gönderin. Başvuru gerçekleştirecek olan kişiler, onay almaları durumunda hemen SMS ile sizlere nekadar kredi sonucu geldiği gösterilir ve onaylanan kredide hesaplarınıza yatırarak kullanırsın.