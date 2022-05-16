IBAN numaralarına ve Hesap numaralarına 50.000 TL ödeme yattı! Son dakika kampanyası için başvuru yapılacak. Yapılan son kampanyada 50.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirerek banka kredi puanı uygun olması durumunda hesaplarına ödeme alabilecektir.

Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde geri ödemesini yapabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak için başvuru yapacak olan kişiler, 1200 ve üzerinde bir kredi notu olması gerekiyor.

İşlemleri gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanacak olan bu kredilerde, başvurularını yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları krediler için banka şubelerine gitmeden de işlem yapabiliyor.

Bankaların resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunun doldurarak başvuru yapabileceğiniz gibi, ayrıca SMS ile de ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. Banka şubesine gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar, hesaplar olması durumunda mobil uygulama üzerinden kredi imkanından faydalanmaktadır. Kredi almak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmeleriyle birlikte başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler. Sms ile başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi puanı daha yüksek olması durumunda Gelir belgesi olarak nakit kredi onayı alabilmektedir. Banka kredi notu yüksek olan kişiler, ayrıca mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaparlarsa, şubelere gitmeden almış oldukları onayları, kendi hesaplarına yatırabilirler.

Denizbank Kimlikle 50.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın öncelikle uzaktan kredi başvuru kanallarında işlem yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olan kişiler hemen onay alacaklardır. Kredi için SMS veya WEB sitesi üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusu yapmak için Kredim yazın boşluk ve TC Kimlik numaranızı yazarak 3280’e mesaj atın. Bu kredi başvurusu sonucu olumlu olursa, en yakın banka şubesinden 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi kullanabileceksiniz. Denizbank sms kredi gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapmaktadır.

Fibabanka 50.000 TL Kimlikle Kredi Başvurusu

Fibabanka üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yapacağınız zaman SMS atabilirsiniz. Bunun için kimlik numaranızı yazdıktan sonra 3422’ye mesaj atıp kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru sonucu 10 dakika içinde cep telefonunuza gelecektir. Onaylanan kredinizi kimliğinizle birlikte en yakın Fibabanka şubesine giderek kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 3 ay erteleme imkanı da sunulmaktadır. Banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek de kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz.