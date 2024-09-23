Eski futbolcu Ian Wright, Manchester City ve Arsenal arasındaki maçın ardından Erling Haaland’a sert eleştirilerde bulundu. Haaland’ın, Manchester City'nin 90+8’de John Stones ile attığı ikinci golün ardından kaleden topu arkası dönük Gabriel’e atması, Wright’ın tepkisini çekti.

Wright, bu hareketin "gerçekten bir korkağın hareketi" olduğunu belirterek, "Haaland’ın bunları aştığını düşünüyordum," dedi. Maç sonunda yaşanan bu olay, iki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir gerginliğe yol açtı.

Manchester City, Wright'ın eleştirdiği bu gol ile beraberliği sağlarken, Arsenal bu son dakika gelişmesiyle zorlu bir puan kaybı yaşamış oldu.