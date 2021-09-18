Hülya Avşar'dan Sürpriz Proje! Değişiklik İstiyor

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, son olarak Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Masumiyet isimli projede rol almıştı. Bir dizi projesinde bulunan Hülya Avşar, sergilediği oyunculuk performansı ile de seyirci kitlesinden beğeni toplamıştı. Fakat dizi 13. bölümünde final kararı alarak ekranlara veda etmişti. Seyirci kitlesi dizinin final yapmasına üzülürken bu durum engellenmeye çalışılmıştı. Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar'ın yeni bir proje ile anlaşma yaptığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Uzun bir ara ardından dizi setlerine dönmeyi çok özel bir hikayesi bulunduğu için kabul eden ünlü oyuncu Hülya Avşar, sonraki zamanda da Ayvalık'ta tatil yaptı. Ünlü isim Ayvalık'taki tatillerinin kendisi adına bir spor kampı gibi olduğunu ifade etti. Sporuna ve uyku düzenine çok dikkat ettiğini açıklayan Avşar, dikkat çekti.

57 yaşındaki başarılı isim Hülya Avşar toplamda 3 doz aşı yaptırdığını da söyledi. 2 tane Çin ve 1 tane de Alman aşısı yaptırdığını söyleyen yetenekli oyuncu Hülya Avşar, insanların alınan kurallara dikkat etmesinden memnun olduğunu da dile getirdi. Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın yapmış olduğu açıklamalar ve yeni proje haberi ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır

Koronavirüs aşısı yaptırmanın insana bir rahatlık getirdiğini de ifade eden Hülya Avşar bugüne kadar virüse yakalanmadığını açıkladı. Acun Ilıcalı hakkında da konuşan ünlü isim Ilıcalı’nın çok yoğun olduğunu ifade etti.

Oyuncunun bir dönem O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptığı da biliniyordu. Yeni sezon için jürileri değerlendiren Avşar, aklında programda yer almak gibi bir düşüncesinin bulamadığını da açıkladı. Bunun yerine yeni sezonda farklı bir planı olduğunu anlatan Hülya Avşar müzikal projesi olduğunu ifade etti. Daha önce yaptığı şeyleri tekrarlamaktan sıkıldığını açıklayan ünlü isim kariyerinde değişiklik istediğini açıklarken dikkatleri üzerinde topladı.