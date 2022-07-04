Hükumetten Kurban Bayramı İçin Açıklama Geldi! Bu Bayramda Parasız Geçilmeyecek...

Kurban Bayramı yaklaşırken, devlet destekli olarak kamu bankaları tarafından yeni bir kampanya detayları açıklandı. Kurban Bayramı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşların şartlar dahilinde hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kurban Bayramı içinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanabilmektedir.

Kamu bankaları üzerinden başlatılacak olan bu kampanyalar devlet destekli olarak verileceği için düşük faiz oranlarıyla kullandırılmaktadır. Emekli olan vatandaşların Kurban Bayramı ikramiyeleriyle birlikte alabilecekleri 50000 TL'ye kadar bayram kredilerinde düşük faiz oranları ile sizlere 36 ay vadeli kredi ödemesi yapılacaktır.

50000 TL ihtiyaç kredisi kullanan emekli, ayrıca ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemede yapma imkanı sunacaktır. 50000 TL ve üzerindeki ihtiyaç kredisi kampanyalarında şartlara uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde işlemlerini yapabilmektedir.

Nakit kredi başvurusunda nasıl bulunulur?

Başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubelerine giderek işlemlerinizi kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte halledebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hemen görebilirsiniz.

Kredi kullanacak olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu nakit kampanyalarından faydalanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru formunu dolduran kişilere de internet sitesi aracılığı ile ne kadar kredi onay aldıklarını göstermektedir. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz nakit kredi kampanyasına katılabilmeniz için ayrıca bankaların internet bankacılığı uygulamaları da sizlere yardımcı olmaktadır.